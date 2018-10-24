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'En mutlu kent'te trafik sinyalizasyon lambası yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 11:15 | Son Güncelleme

TÜİK’in '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde, İl Trafik Komisyonu’nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı.

'En mutlu kent'te trafik sinyalizasyon lambası yok

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - TÜİK’in '2013 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması'na göre yüzde 77,7 ile en mutlu kent olan Sinop kent merkezinde, İl Trafik Komisyonu’nca 20 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Kent merkezi dışındaki Korucuk Mahallesi’nde yer alan hastane girişinde tek trafik sinyalizasyon lambasının yer aldığı Sinop’ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi. Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, "Sinop merkezimizde hiç trafik ışığı yok. Bundan da son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum" dedi.
BELEDİYE BAŞKANI: BU BİR MEDENİYET GÖSTERGESİDİR
Sinop Belediye Başkanı Baki Ergül, kent merkezinde hiç trafik ışığı bulunmadığını belirterek bundan son derece mutlu olduğunu söyledi. Ergül, "Sinop’ta 1 tane trafik lambası var o da trafik lambası sayılmaz. Bir kavşakta, hastaneye giriş-çıkışı kontrol etmek için yapılan bir uygulama. Sinop kent merkezinde hiç trafik ışığı yok. Bundan da son derece mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu bir medeniyet göstergesidir. Bu durum insanların birbirine ne kadar saygılı ve ölçülü davrandığını gösteriyor. Sinop’ta geziyorsanız yoldan karşıdan karşıya geçerken kesinlikle araçlar durur ve yol verir trafik ışığı varmış gibi. Eğer, Sinop’ta siz karşıdan karşıya geçerken size yol vermeyen bir araç varsa o araç sürücüsü, Sinoplu değildir. Bunu herkes böyle bilsin. Sinop’un bu özelliği müthiş hoşuma gidiyor. Zaten kentimiz mutlu bir kent. Mutlu kentin göstergelerinden biride trafik sinyalizasyon lambalarının olmamasıdır" dedi.

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'En mutlu kent'te trafik sinyalizasyon lambası yok'En mutlu kent'te trafik sinyalizasyon lambası yok'En mutlu kent'te trafik sinyalizasyon lambası yok'En mutlu kent'te trafik sinyalizasyon lambası yok

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