Günümüzde hemen hemen herkes para kazanmak için bir mesleği icra etmektedir. Ancak kimileri mesleklerini icra ederken mutlu, kimileri de mutsuzdur. Bu listede de en mutlu ve en mutsuz meslek gruplarını sizler için sıraladık.
En mutlu meslekler belli oldu
1- Muhasebeci Mutsuzluk Puanı: 1.788
2- Güvenlik Görevlisi Mutsuzluk Puanı: 1.836
3- Kasiyer Mutsuzluk Puanı: 1.957
4- Gözetmen Mutsuzluk Puanı: 1.054
5- Sunucu Mutsuzluk Puanı: 2.061
6- Saha Servis Mühendisi Mutsuzluk Puanı: 2.109
7- Müşteri Hizmetleri Uzmanı Mutsuzluk Puanı: 2.142
8- Hemşire Mutsuzluk Puanı: 2.192
9- Yönetici Mutsuzluk Puanı: 2.196
İşte en mutlu meslekler
10- Sistem Analizcisi Mutluluk Puanı: 3.245
9- Proje Koordinatörü Mutluluk Puanı: 3.267
8- IT Uzmanı Mutluluk Puanı: 3.364
7- İK Yöneticisi Mutluluk Puanı: 3.369
6- Veri Analisti Mutluluk Puanı: 3.383
5- Sr. Yazılım Geliştirici Mutluluk Puanı: 3.454
4- Pazarlama Uzmanı Mutluluk Puanı: 3.464
3- .NET Geliştirici Mutluluk Puanı: 3.623
2- QA Analisti Mutluluk Puanı: 3.652
1- Öğretim Görevlisi Mutluluk Puanı: 3.658
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