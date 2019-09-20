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En mutlu şehirde trafik sinyalizasyon lambası yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 08:55 | Son Güncelleme

Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop’ta trafik sinyalizasyon lambası yok.TÜİK’in ’2017 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre yüzde 77,66 ile en mutlu şehir olan Sinop şehir merkezinde, İl Trafik Komisyonunca 21 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı.

Türkiye’nin en mutlu şehri Sinop’ta trafik sinyalizasyon lambası yok.
TÜİK’in ’2017 Yılı Yaşam Memnuniyeti Araştırması’na göre yüzde 77,66 ile en mutlu şehir olan Sinop şehir merkezinde, İl Trafik Komisyonunca 21 yıl önce alınan kararla ulaşımda aksamalara neden olduğu gerekçesiyle trafik sinyalizasyon lambaları kaldırıldı. Sinop’ta, araç sürücülerinin geçişlerde birbirlerine ve yaylara öncelik tanıması ile kaza oranları da yok denecek seviyelere geriledi.

"Sinop insanı birbirine çok saygılı"
Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Sinop’ta trafik ışıklarının olmamasının sebebi, Sinop’un küçük bir sahil kasabası olmasından, nüfusunun az olmasından mütevellit değil. Sinop her zaman sürekli gelişen, nüfusu artan hatta yaz nüfusu kış nüfusunun 4 katı 5 katına çıkan yani 200-250 bin turistimizi ağırladığımız bir kent. Aslında zaman zaman bu kentlerde trafik ihtiyaçlarına büyük ihtiyaç duyuyoruz. Fakat Sinop’ta trafik ışığına biz neden ihtiyaç duymuyoruz? Çünkü Sinop insanı birbirine çok saygılı. Her alanda olduğu gibi trafikte de trafik kuralları konusunda da son derece birbirine saygılı. Yıllardır Sinop’u ziyaret eden turistlerimiz de artık bu özelliğimizi onlarda kanıksadılar. Onlar da içlerine sindirdiler. Artık Sinop’a gelen turistler de, Türkiye’nin başka yerine giden turistlerden farklı. Onlar da saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde burada tatillerini geçiriyorlar. Onlar da artık alıştılar. Biz bu saygı sevgi çerçevesi içerisinde Sinop’ta trafik ışıklarına ihtiyaç duymadan, aynı zamanda da herhangi bir trafik kazasına sebebiyet vermeden trafikle ilgili düzenlememizi kendi içerimizde, kendi bünyemizde yapıyoruz. İnsanlar bu durumdan şikayetçi değiller. Son derece mutlular. Sinop sadece trafik ışığı olmayan kent olarak alınmıyor. Sinop aynı zamanda Türkiye’de en mutlu insanların yaşadıkları kent. Onun dışında Sinop ayrıca kadının kendini en güçlü hissettiği bir kent. Sinop’un bunun yanında bir çok özelliği var. Bu bahsettiğim özelliklerde zaten Sinop’ta trafik ışıkları olmadan, sinyalizasyon sistemi olmadan da trafik kazalarına sebebiyet vermeden saygı ve sevgi çerçevesi içerisinde bu işleyişi gerçekleştirmemizin önemli faktörleri” dedi.
Fahri Başar isimli vatandaş ise, “Çok güzel. Sinop’a özgü bir hareket bu. Dilerim ki tüm Türkiye’de olsun bunlar. İnsanların birbirine olan saygısından ve Sinop’un güzelliğinden dolayı oluyor diye düşünüyorum" diye konuştu.

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