"En önemli icraatımız, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizdir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bana deseler ki 'bu 17 yıllık iktidarınız döneminde bir numaralı icraatınız nedir?' diye, 16 Nisan 2017 referandumundaki Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişimizdir en önemli icraatımız. Bundan yüzde 100 emin olun." dedi.

Yavuz, partisinin Adapazarı ilçe teşkilatının kurucu üyeleriyle bir araya geldiği programda, 2001'de merkez ilçe kurucu yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladığını ve partinin çeşitli kademelerinde görev aldığını anlattı.

Partisinin genel merkezine gittiği günden beri Seçim İşleri Başkan Yardımcısı olarak çalıştığını, daha sonra da en son Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına getirildiğini anlatan Yavuz, ilçe teşkilatında edindiği deneyimlerin kendisine çok katkısı olduğunu belirtti.

Türkiye'de Balyoz,Yakamoz, Ay Işığı gibi çok ciddi darbe girişimleri olduğunu ifade eden Yavuz, "Ben de dahil partililerin bazıları o dönemlerde terör örgütü olarak kayda geçtik. Balyoz darbe dosyasından aldık o bilgileri. Bana da öyle yafta vurmuşlar. Darbe olacaktı ve hepimizi cezaevine göndereceklerdi. O gün hepimize kağıt üzerinde bir suç atfedilmişti. O günler 2002, 2003 yıllarında darbesiz bir Türkiye hayali kuramıyorduk. Bugün geldiğimiz noktada darbesiz bir Türkiye hayalini kurmamıza vesile olan Cumhurbaşkanımıza sırf bunun için bile ne kadar teşekkür etsek azdır." diye konuştu.