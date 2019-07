En özel devlet üniversitesi öğrencilerini bekliyor

’Çağdaş üniversite hedefine emin adımlarla ilerleniyor’ Deneyimli kadrosu, dinamik ve yetkin öğretim elemanları ile şehriyle, yöresiyle ve sanayisiyle her yönden bütünleşmiş, yeniliklere açık çağdaş bir üniversite olarak hedefine emin adımlarla ilerleyen Hitit Üniversitesi, kısa zamanda en çok gelişme kaydeden üniversitelerden biri olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Köklü geçmişi, deneyimli personeli ve sürekli gelişen altyapısıyla bir marka haline gelmiş olan Hitit Üniversitesi, açtığı bölüm ve programların bölgenin koşullarına uyum göstermesi ve istihdam garantili olmasına özen göstererek öğrencilerini Türkiye’de çok az sayıdaki üniversitede bulunan ve iş imkânı yönüyle ön plana çıkan programlarla buluşturuyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Rankingby Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından Türkiye’deki Üniversitelerin sıralama sonuçlarına göre her geçen yıl başarısını arttıran ve üst sıralara tırmanan Hitit, URAP 2018-2019 yılı dünya sıralamasında 2 bin 274’üncü sırada yer alarak büyük bir başarı gösterirken “2000 Yılından Sonra Kurulan Üniversiteler Genel Sıralaması”nda da, istikrarlı bir şekilde başarısını sürdürerek 14’üncü sırada yer alırken, .“Tüm Üniversiteler Genel Sıralaması”nda ise 67’nci oldu.

’Nitelikli insan gücünün yetiştiriliyor’ Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, bilimin kaynağı olan üniversitelerin günümüzde artık yeni kuşak yaklaşımlarıyla sadece bilgi üreten değil, bu bilgiyi topluma aktaran, teknolojik yenilikleri akademiyle harmanlayarak tüm insanlığın yararına dönüştüren kurumlara dönüştüğünü söyledi. Hitit Üniversitesi olarak toplumların her alanda öncü kurumlarının üniversiteler olması gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini dile getiren Rektör Prof. Dr. Öztürk, gerek ülkelerin gelişiminde önemli rol oynayan nitelikli insan gücünün yetiştirilmesinde, gerekse yarınların şekillenmesinde en önemli kaynak olan bilginin üretilmesinde üzerlerine düşen görevi en iyi şekilde gerçekleştirmeye özen gösterdiklerini ifade etti.

’Kültürel, sanatsal, sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun oluyorlar’

Hitit Üniversitesinde öğrencilerin değişim programları, kulüpler, yurt içi ve yurt dışı gezileri, sosyal ve spor etkinlikleri, çeşitli organizasyonlar ile eğitim yaşamlarını renklendirebileceğini söyleyen Öztürk, “Öğrencilerin zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmelerini amaçlayan üniversitemizde, öğrencilerin ilgi alanlarına göre hemen hemen her konuda 100’e yakın öğrenci kulübü ile gerek öğrenci projeleri ve teknik geziler gerekse sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler düzenlenmektedir. Bu sayede, öğrencilerimiz sadece güçlü bilgi donanımına sahip bireyler olarak değil; kültürel, sanatsal, sosyal açıdan da gelişmiş bireyler olarak mezun olmaktadırlar” şeklinde konuştu.

Hitit Üniversitesi’nin kütüphanelerinin etkili ve kaliteli bir şekilde hizmet verebilmesi için yapılacak tüm çalışmalar, kullanıcıların ihtiyaçları doğrultusunda ve üniversitenin stratejik hedefleriyle uyumlu olarak gerçekleştirildiğini ifade eden Rektör Öztürk, şunları kaydetti;

“Öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizden gelen talepler ve ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak sürekli geliştirilen ve güncel tutulan koleksiyonlarımıza dâhil edilen yeni yayınlarla birlikte gelinen noktada 800 bine yakın basılı ve elektronik kaynak sayımız bulunmaktadır. Tüm dünyada kullanımı her geçen gün daha da yaygınlaşan elektronik kitaplar ile içerisinde milyonlarca tez, makale, bildiri gibi akademik çalışmaların da yer aldığı sayısı 54’e ulaşan veri tabanlarımıza sadece kütüphanelerimizden değil, internet bağlantısı bulunan her yerden 7/24 erişim sağlanabilmektedir. Aynı zamanda engelli öğrencilerimize de hizmet sunan kütüphanemiz; uluslararası standartlarda dizayn edilmiş laboratuvar imkânlarına sahip.