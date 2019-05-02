En özel etkinliğe ilgi büyük oldu

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde bir özel eğitim merkezi tarafından yapılan “Bahara Merhaba” etkinliği ilçe protokolü, engelli öğrenciler ve velilerini bir araya getirdi.

Faaliyete Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Büyükşehir Başkanvekili Süleyman Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, protokol mensupları ile öğrenciler ve velileri katıldı. Özel Eğitim Merkezi kurucusu Özlem Ergin, “Her yıl bahara merhaba faaliyeti yapıyoruz. Geçen yıl bir piknik programı düzenlemiştik, bu yıl ise kahvaltı programı ile tüm velilerimizi bir araya toplamak istedik. Önümüzdeki süreçte yeni binaya geçeceğimiz için yeni velilerimizde şu an aramızdalar. En güzel kaynaşma ortamının bir arada olmak, birlikte zaman geçirmek olduğuna inanarak böyle bir etkinlik düzenlemeye karar verdik” diye konuştu.

