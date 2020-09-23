En performanslı Model S: Tesla Model S Plaid tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Tesla Model S Plaid, aslında ilk kez gündeme gelen bir elektrikli otomobil değil. Tesla'nın yeni Model S modeli birçok pistte test edilirken kameralara yakalandı. Aradan geçen yaklaşık bir yılın ardından ise Tesla, Model S Plaid'i Elon Musk'ın da katıldığı Tesla Battery Day etkinliğinde kamuoyuna sundu.

TESLA MODEL S PLAİD PERFORMANSI İLE İLGİ ÇEKİYOR

Model S Plaid, Tesla'nın açıklamalarına göre 320 km/s hıza çıkabiliyor. Yeni nesil elektrikli otomobil üç elektrikli motoru sayesinde 1.100 beygir güç üretebiliyor ve bu sayede 0'dan 100 km/s hızlanmasını 2 saniyeden daha az bir sürede gerçekleştirebiliyor. Elon Musk, Tesla'nın Model S Plaid prototipini geçen hafta Laguna Seca yarış pistine getirdiğini ve 1:30 tur süresine ulaştıklarını söyledi.

Batarya konusunda ise Model S Plaid'te bazı geliştirmeler yapılmış ve otomobilin menzili tek şarjla 830 km'den daha fazla menzil sunabilir hale getirilmiş.

TESLA MODEL S PLAİD FİYATI NE KADAR?

Tesla Model S Plaid'in fiyatı, Tesla'nın internet sitesine göre 139.990 dolar olarak belirlendi. Otomobil, 2021'in sonlarında sahiplerine teslim edilmeye başlanacak.

