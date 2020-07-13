En popüler dönem filmleri açıklandı! Bazıları ilk kez duyacaksınız...

Dönemin yaşantısına, kültürüne, yönetimine, teknolojisine ilişkin pek çok ipucu barındırarak sizleri bambaşka bir atmosfere götüren dönem filmleri ilginizi çekiyorsa, sizler için hazırladığımız bu listeyi inceleyebilirsiniz.

6. THE OTHER BOLEYN GIRL - BOLEYN KIZI (2008) - IMDB: 6.7

Yapım, Mary Boleyn'in 14 yaşında geldiği kraliyet sarayında 8. Henry'nin ilgisini çekmesiyle başlayan hikayeyi konu alıyor. Mary, bir süre sonra kralın kendisine karşı azalan ilgisi ile birlikte ailesinin piyonuna dönüştüğünü fark ediyor. Bu durum karşısında krala ve ailesine baş kaldırmaya karar veren Mary kaderinin iplerini eline alıyor. 1500'lü yıllarda İngiltere'de geçen film dönemin yaşantısı oldukça iyi yansıtıyor.

5. THE READER - OKUYUCU (2008) - IMDB: 7.6

Okuyucu, Hitler ve Naziler'in devrilmesiyle son bulan II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da geçiyor. Genç bir adam olan Michael, kendisinde yaşça büyük Hanna Schmitz'e aşık olur. Film, Micheal'ın karşılık bulamadığı aşkına Hanna'nın karşılık vermesi, yaş farkından dolayı ilişkilerini gizli sürdürmelerini ve sonrasında Hanna'nın birden ortadan kaybolmasını konu alıyor.