En popüler dönem filmleri açıklandı! Bazıları ilk kez duyacaksınız...

Dönemin yaşantısına, kültürüne, yönetimine, teknolojisine ilişkin pek çok ipucu barındırarak sizleri bambaşka bir atmosfere götüren dönem filmleri ilginizi çekiyorsa, sizler için hazırladığımız bu listeyi inceleyebilirsiniz.
Yapım, Mary Boleyn'in 14 yaşında geldiği kraliyet sarayında 8. Henry'nin ilgisini çekmesiyle başlayan hikayeyi konu alıyor. Mary, bir süre sonra kralın kendisine karşı azalan ilgisi ile birlikte ailesinin piyonuna dönüştüğünü fark ediyor. Bu durum karşısında krala ve ailesine baş kaldırmaya karar veren Mary kaderinin iplerini eline alıyor. 1500'lü yıllarda İngiltere'de geçen film dönemin yaşantısı oldukça iyi yansıtıyor.
Okuyucu, Hitler ve Naziler'in devrilmesiyle son bulan II. Dünya Savaşı sonrasında Almanya'da geçiyor. Genç bir adam olan Michael, kendisinde yaşça büyük Hanna Schmitz'e aşık olur. Film, Micheal'ın karşılık bulamadığı aşkına Hanna'nın karşılık vermesi, yaş farkından dolayı ilişkilerini gizli sürdürmelerini ve sonrasında Hanna'nın birden ortadan kaybolmasını konu alıyor.
Kral 6. George'un gerçek yaşam öyküsünden esinlenerek izleyiciyle buluşan yapım 1930'lu yıllarda apar topar tahta çıkmak durumunda kalan 6. George'un hikayesini anlatıyor. Kekeme bir İngiliz Dükü'nün kral olma sürecini ve kekemeliği yenebileceğine dair inancını artıran terapisti ile ilişkisini yansıtıyor. Atmosfer, ortam, makyaj ve kıyafet tasarımlarıyla dönemi oldukça iyi yansıtan yapımlar arasında.
Film başarılı bir piyanist olan Wladyslaw Szpilman'ın II. Dünya Savaşı'nın Polonya'sında yaşadıklarını konu ediniyor. Hitler'in Yahudiler'e uyguladığı zulüm ve baskıyı yansıtan film, piyanistin toplama kampına götürülürken kaçışı ve sonrasında harap olmuş şehirde yaşamını sürdürmeye çalışması üzerine.
1930'lu yılların İtalyası'nda geçen film Guido'nun yaşamını anlatıyor. Mutlu bir evlilik yapan Guido, karısı ve çocuğuyla yaşamını sürdürürken II. Dünya Savaşı başlıyor ve bunun üzerine trene bindirilerek toplama kampına götürülüyorlar. Guido'nun eşi çocuklarını bir dolabın içerisine saklayarak oradan çıkmamasını ve bir oyun oynadıklarını söylüyor. Süreç içerisinde yaşananlar ve toplama kamplarındaki ortam başarılı bir şekilde anlatılıyor.
Film, II. Dünya Savaşı yıllarının Nazi Almanya'sında Oskar Schindler'in askeriye için metal kaplar üreten bir fabrika kurmasını konu alıyor. Fabrikadaki iş gücünü Yahudiler üzerinden sağlayan Schindler, çalışanlarının gördükleri baskı üzerine bir liste yaparak onların hayatını kurtarmayı amaç ediniyor. Film, dönemin yapısına ilişkin atmosferi oldukça iyi yansıtıyor.
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