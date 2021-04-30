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En popüler iPhone modeli belli oldu!

30.04.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple CEO'su Tim Cook en popüler iPhone modelini açıkladı. Paylaşılan bilgilere bakılırsa, en popüler iPhone modeli pek de sürpriz bir model değil.

En popüler iPhone modeli belli oldu!

Apple 2021'in ilk çeyreğinde kasasını deyim yerindeyse doldurdu. Ortaya konan tablo, Apple CEO'su Tim Cook'u muhtemelen mutlu etti. Başarının büyük bir kısmı ise beklenildiği üzere iPhone satışlarından elde edildi. Tim Cook ise en popüler iPhone modelini açıkladı.

İŞTE EN POPÜLER iPHONE

Tim Cook, bu çeyrekte, 2020'de piyasaya sürülen tüm iPhone modelleri arasındaki en popüler modeli paylaştı. Cook, iPhone 12'nin en popüler model olduğunu, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max satışlarının ise güçlü olduğunu açıkladı. Ancak Cook, iPhone 12 modellerinden bahsederken bir modeli es geçti.

iPhone 12

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iPHONE 12 MINI İÇİN KONUŞMADI

Tim Cook, iPhone 12 mini'nin satışlarından bahsetmedi. Fakat 5,4 inçlik iPhone 12 mini'nin tüketiciler arasında beklendiği kadar popüler olmadığı gösteren çok sayıda rapor mevcut. Cook'un iPhone 12 mini'den söz etmemesi de telefonun popüler olmadığı iddiasını güçlendiriyor. Fakat söylenenlere göre Apple mini iPhone serisinden vazgeçmiyor ve 2021'in eylül ayında bir iPhone 13 mini modeli tanıtmayı planlıyor. 2022'de ise minik bir iPhone modeli beklenmiyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Apple Tim Cook
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