En Popüler Mobil Mesajlaşma Uygulaması WhatsApp

Statista verilerinden elde edilen bilgilere göre, sosyal medya uygulamaları ile ilgili 2019 Ekim verileri açıklandı. Böylelikle dünya genelindeki en popüler mobil mesajlaşma uygulamasının WhatsApp olduğu görülürken, 1,6 milyar kullanıcısının olduğu kaydedildi. İkinci sıraya yerleşen uygulama ise 1,3 milyar kullanıcı ile Facebook Messenger olurken, üçüncü sıraya 1,1 milyar kullanıcı ile Wechat uygulamasının yerleştiği görüldü.

7 bin 515 basın haberine konu oldu

Ajans Press, sosyal medya ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Dijital basın arşivinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl sosyal medya ile alakalı basına 137 bin 258 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece WhatsApp uygulamasının basında konuşulma sayısı ise 7 bin 515 olarak kayıtlara geçti. Haber içerikleri incelendiğinde uygulamanın ülkemizde de popüler olarak kullanıldığı görüldü.

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