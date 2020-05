En Rafine Liste: İzleyicilere Göre En Duygusal, Ağlatan Filmler

Bana göre bu yapım, listedeki en duygusal filmler in başında yer alıyor. Zaman zaman sırf ağlamak için açıp izlediğimi bilirim. Gerry amansız bir hastalık yüzünden öldüğünde, Holly’nin de hayatı kararır. Ona yardım edebilecek tek kişi, artık yanında değildir. Kimse Holly’yi Gerry kadar iyi tanımamaktadır. Neyse ki Gerry her şeyi önceden planlamıştır. Salya sümük ağlatan filmler den biri olan bu yapımı izlemenizi tavsiye ederim.

Sam Dawson; 7 yaşındaki bir çocuğun zekasına sahip olan, karısı tarafından terk edilmiş, kızıyla birlikte yaşayan bir babadır. Tüm zihinsel engellerine rağmen iyi bir sosyal çevresi ve mutlu bir ailesi olan Dawson'ın asıl sorunları kızı 7 yaşına geldiğinde başlar. Kızı Lucy'nin doğum günü partisinde eve gelen bir sosyal güvenlik çalışanı Sam'in kızına yeteceğine inanmamış ve Lucy'i onun elinden almak istemektedir. Bu baba-kız'ın hikayesi, birbirlerine duydukları saf sevgi eminim ki kalbinize dokunacak, size unuttuğunuz duyguları yeniden tattıracaktır. Sean Penn'in oyunculuğuna değinmeden de olmaz, canından can vererek muazzam bir oyunculuk sergilemiş!

1940'lı yıllarda Kuzey Karolayna'daki sahil kasabası Seabrook'a genç bir kız taşınır. Ailesiyle geçireceği sakin bir yazı hayal eden Allie bir festivalde tanıştığı Noah'la yakınlaşır. Noah, kızı gördüğü anda karşısında evlenmesi gereken kadın olduğunu anlar. İkinci Dünya Savaşı'nın alevlediği bir dönemde kader bu iki aşığı birbirinden ayırır. Aşık olduğu kızı hiç unutmamış olan Noah savaştan döner. Oysa Allie gönüllü olarak çalıştığı askeri hastanede tanıştığı Lon ile evlenmek üzeredir. Aşkı çok güzel şekilde anlatan Not Defteri; bana bir parça hüzün, bir parça da mutluluk verdi.

Başrol Oyuncuları: Will Smith, Thandie Newton, Jaden Smith

Çok iddialı konuşuyorum: En ama en sevdiğim duygusal filmler listemde ilk beşte bu yapım vardır. Film, size birçok duyguyu aynı anda yaşatır. Karakterlerle bütünleşip bütün duygularını hissedebilirsiniz. İyi bir baba olan Chris Gardner, eşi tarafından terk edilir ve ev sahibi yüzünden de dışarı atılır. Baba-oğul sokaklarda yaşayarak tuvaletlerde, düşkünler evi gibi kurumlarda çalışarak hayat mücadelesi verir. Oğlunun sevgisi bu baba için her şey demektir.

"İnsanlar sadece hayalleri peşinde özgür olur. Her zaman böyleydi, her zaman böyle olacak."

Frankie Dunn, tüm hayatını ring üzerinde dehşet dövüşçüler yetiştirerek geçirmiştir. Boksörlere öğrettiği en önemli ders hayatın temel kuralıdır: "Her şeyin ötesinde daima kendini koru!" Zaman içinde kızından kopmanın acısı ile uyanışa geçen Frankie, uzun zamandır hiç kimseyle fazla yakınlaşmayı tercih etmeyen bir adamdır. Bir gün Maggie Fitzgerald kapıdan içeri girerek boks öğrenmek istediğini söyler ve olaylar gelişir. Klasik bir boks filmi beklentisiyle açanları ağlatacak bir film...

Solomon Northup’ın 1853 yılında yazdığı ve başından geçenleri anlattığı romanından uyarlanan aynı isimdeki filmde Northup, 1841 yılında New York'ta yaşayan, müzikle uğraşan, ailesiyle mutlu bir yaşam süren, hayatı boyunca özgürlük mücadelesi vermiş siyahi bir adamdır. Fakat bir gün bir müzik işi sayesinde iki adamla tanışır ve çalışmak için Washington'a gider. Yaşadığı dünya bir anda altüst olur çünkü kendisini kaçırıp Güney'de bir çiftlikte köle olarak çalışması için satarlar. Özgürlüğünü korumak için verdiği tüm emekler ve mücadele yerle bir olmuş, hayatı kabusa dönmüştür. Bu cehennemde Solomon acıyı, şiddeti, küçük düşürülmeyi yeniden öğrenecek ve isyan etmeye cesareti olmayan bir grup insanın umutsuzluğuna şahit olacaktır.

Favori animasyon filmlerimin arasında yer alan Mary and Max; arkadaşlığın, yalnızlığın ve çaresizliğin anlatıldığı en iyi yapımlardan biri. Yer yer güldüren, yer yer ağlatan filmde Mary, alkolik bir anneye ve işkolik bir babaya sahip ufak bir kız çocuğudur. Tek arkadaşı kedisidir. Max ise orta yaşlı, asosyal, obez ve yalnız yaşayan bir savaş gazisidir. Mary, postaneye gittiği bir gün adres defterinde Max'in ismini görür ve ona mektup yazmaya başlar. Birbirlerinin tek arkadaşı olan bu ikili yıllar boyunca bağlarını koparmaz.

"Bir köpek filmi ne kadar duygusal olabilir ki?" gibi yanıltıcı bir fikre asla düşmeyin. Hachiko, Japonya'da yaşanmış gerçek bir olayın senaryolaştırılmış hali olarak bizlerin karşısına çıkıyor. Profesör Parker Wilson, tren istasyonunda bulduğu köpeği evine götürmeye karar verir. Kısa zamanda tüm aileye kendini sevdiren Hachi, Wilson ailesinin köpeği olur. Profesörü işe giderken her gün tren istasyonuna kadar yolcu eder ve döneceği saatte her zaman yerinde olup onu bekleyen bir yol arkadaşı olur.

Vizyon Tarihi: 23 Eylül 2005 (Türkiye)

Tür: Dram, Biyografi

Yönetmen: Terry George

Başrol Oyuncuları: Don Cheadle, Sophie Okonedo, Joaquin Phoenix

23. Yol - IMDb 8.2



Yol, sıkı yönetim döneminin en iç acıtan meselelerini konu alır. İmralı Cezaevi'nde yatan beş mahkum, kendilerine verilen izin sayesinde bir haftalığına köylerine dönebileceklerdir ama hangi badireleri atlatmaları gerektiklerini hiçbiri bilmemektedir. Dışarıdaki dünyanın cezaevinden pek farkı yoktur. Zulüm her yerdedir. Bu topraklarda insan olmak, insanca yaşamak hiç de kolay değildir. Anadolu topraklarımızdan çıkmış hayatın en gerçekçi, en dokunaklı ve karanlık kısmını bizlerin yüzüne çarpan, izlerken herkesin kendinden parçalar bulacağı bu duygusal film üzerine saatlerce konuşabilirim.

Vizyon Tarihi: 12 Şubat 1999 (Türkiye)

Tür: Dram, Tarihi

Yönetmen: Şerif Gören, Yılmaz Güney

Başrol Oyuncuları: Tarık Akan, Şerif Sezer, Halil Ergün

22. Black - IMDb 8.2



"+Michelle McNally o işte.. sözünü ettiğim kız.

Bu imkansız Bay Sahai.

+İmkansız, ona hiç öğretmediğim bir sözcük, Bay Fernandez."

Göremeyen, duyamayan, konuşamayan bir kız olan Michelle'in başarabildiklerine ve öğretmeniyle arasındaki eşi benzeri bulunmaz sımsıkı bağa şahit olmaya hazırlanın. Black'i izlediğimde Michelle'in azmi karşısında kendimden utanmış, öğretmeni Debraj Sahai ile aralarında zamanla gelişen ve ilerleyen ilişkiyi gördükçe göz yaşlarıma hakim olamamıştım. 20. yüzyılın başlarında yaşamış olan Helen Keller’ın kendi hayat hikayesini anlattığı The Story of My Life’ın Bollywood uyarlaması, sizleri de en az benim kadar etkilemeyi başaracaktır.