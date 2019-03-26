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En renkli miting: 100 davul, 10 zurna ve mehter

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 18:26 | Son Güncelleme

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar’ın mitinginde renkli görüntüler yaşandı.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar’ın mitinginde renkli görüntüler yaşandı. Yaklaşık 10 zurna ve 100 davulun yer aldığı miting, mehter konseri ile sona erdi.

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığına bağımsız olarak aday olan Davulcu Aşiretler Derneği Başkanı Mahmut Karalar, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda davullu zurnalı miting düzenledi. Renkli görüntülerin yaşandığı mitingde Karalar, kendi için ayrılan bölgede hedeflerini ve projelerini anlattı. Karalar’ın mitingine zurna ve davulcular da yoğun ilgi gördü. Yaklaşık 100 davul ve 10 zurnanın yer aldığı mitingde, renkli görüntüler oluştu. Gövde gösterisi yapan Karalar, kendisini desteklemeye gelen az sayıda kişiye hitap etti. Karalar, adım adım belediyeye yürüdüklerini belirterek, seçilmesi halinde halkla beraber Gaziantep’i yöneteceğini söyledi.
Öte yandan miting davulcu ve zurnacıların oluşturduğu mehteran takımının verdiği konser ile sona erdi.

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