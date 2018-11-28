"En sağlıklı bilgiyi alabileceğiniz yer aile hekiminiz"

Bu açıdan aile hekimlerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Atakan, "Kronik hastalıklar, kanser taramaları, erken teşhis, koruyucu sağlık hizmetleri bizim en temel görevlerimiz. Gerek insan ömrünün uzamasında gerekse sağlık kriterlerinin iyileşmesinde etkin rol üstleniyoruz. Sağlıklı yaşayan ve sağlıklı yaşlanan Türkiye için aile hekimleri en önemli unsurdur." diye konuştu.

Türkiye'nin artık yaşlanan bir nüfusa doğru ilerlediğini belirten Atakan, özellikle hipertansiyon, obezite, dislipidemi gibi kronik hastalıkların ileride ciddi sorunlar doğuracağını ifade etti.

Antalya'da düzenlenen 9. Uluslararası Katılımlı Aile Hekimliği Kongresinde, AA muhabirine açıklama yapan Atakan, aile hekimlerinin, bireylere, anne karnına düştükleri andan itibaren ve vefat edinceye kadar hizmet veren bir meslek grubu olduklarını söyledi.

2005 yılında pilot olarak başlayan ve 2010 yılında tüm ülkeye yayılan aile hekimliğini, sağlık sisteminin en temel yapı taşı olarak değerlendiren Atakan, birinci basamak sağlık hizmetleri iyi olmayan sağlık sisteminin başarılı olamayacağını vurguladı.

Vatandaşların aile hekimlerine başvurularının çok iyi düzeyde olduğuna işaret eden Atakan, "Sağlık Bakanlığı'ndan yeni aldığım verilere göre, aile hekimliği kamu alanında memnuniyet oranı en yüksek alan. Bu çok güzel birşey. Sıkıntılarımıza, iş yükümüze rağmen çok iyi. Şu anda bir aile hekimimiz 3 kişinin işini yapıyor. Bu iş yüküyle bu memnuniyet oranını yakalamak arkadaşlarımızın ne kadar özverili çalıştığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Atakan, bu memnuniyetin daha da ileriye gitmesi temennisinde bulundu.

Aile hekimlerinin sistemde aksaklık, şiddet, hak kayıpları gibi sıkıntılar yaşadıklarını dile getiren Atakan, bu sorunların da Sağlık Bakanlığına sahadaki tecrübeleri aktararak aşabileceklerini kaydetti.

Sağlık sisteminin merkezinde aile hekimliği modelinin oturtulması gerektiğine işaret eden Atakan, "Sağlık ekonomisi ve toplumun sağlıklı yaşaması açısından aile hekimliği vazgeçilmezdir. Ülke genelinde 24 bin civarında aile hekimi mevcut, hedef daha çok aile hekiminin olması. Türkiye'de bir aile hekimine 3 bin 50'lerde nüfus düşüyor, ideal nüfus ise bin 500-2 bin. Bir takım yanlış uygulamalar nedeniyle iller arasında da farklılıklar var, İstanbul'da ciddi sıkıntılar var. Zamanla bizim önerilerimiz de dikkate alındığı takdirde sorunlar aşılacaktır." ifadelerini kullandı.