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“En sağlıklı doğum, anneannelerimizin zamanındaki doğal doğum”

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.06.2019 11:35 | Son Güncelleme

Birçok kadına endişe veren doğum yapmada en sağlıklı yöntemin hiçbir müdahalenin olmadığı ‘doğal doğum’ olduğunu ve gelişmiş ülkelerde bu doğumun öncelikli yapıldığını belirten Dr.

“En sağlıklı doğum, anneannelerimizin zamanındaki doğal doğum”

Birçok kadına endişe veren doğum yapmada en sağlıklı yöntemin hiçbir müdahalenin olmadığı ‘doğal doğum’ olduğunu ve gelişmiş ülkelerde bu doğumun öncelikli yapıldığını belirten Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, “Doğumun en güzel hali anneannelerimizin babaannelerimizin zamanındaki gibi kendiliğinden yapılan doğal doğumdur. Hatta keşke mümkün olsa da kadınlar babaannelerimizin zamanındaki gibi evde, kendi konforlu ortamında tamamen doğal bir şekilde doğurabilse” dedi.
Gebeliğin ilk günlerinden itibaren ‘nasıl doğum yapmalıyım’ sorusu her anne adayının aklını meşgul ediyor. Sezaryen doğum, normal doğum ve doğal doğum gibi alternatifi olan birçok anne adayı, kaygı sürecinden dolayı sezaryen doğuma yöneliyor. Ancak uzmanlar en sağlıklı doğumun eski zamanlarda kadının hiçbir müdahale almadan kendiliğinden bebeğini doğurduğu ‘doğal doğum’ olduğunu belirtiyor. Gelişmiş ülkelerde doğum türleri arasında ilk sıralarda yer alan ‘doğal doğum’ için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Arzu Çabuk Dökmeci, bilgiler vererek anne adaylarına uyarılarda bulundu.

“Doğal doğuran bir kadın daha sağlıklıdır”
Hamilelik sürecinde her şeyin normal olması durumunda anne adaylarına doğal doğumu önerdiklerini ifade eden Dr. Arzu Çabuk Dökmeci, "Doğal doğum aslında anneannelerimizin babaannelerimizin zamanında kadınların kendiliğinden yaptıkları doğumdur. Doğal doğumda doğumun başlayış süresine müdahale etmiyoruz, doğumun seyri sırasında müdahale etmiyoruz. Tamamen kendi akışında gerçekleşen bir vajinal doğumdur. Doğada bütün hayvanlar kendiliğinden doğuruyorlar. Biz müdahale ettiğimiz zaman aslında bir şeyler yolunda gitmiyor. O yüzden doğuma çok fazla müdahale etmemeli. Doğal doğuran bir kadın daha sağlıklıdır, iyidir, hemen toparlanır. Vajinal ya da doğal doğumda rahim de daha çabuk toparlanır. Doğumun başlamasına mümkün olduğunca müdahale etmemek benim şahsi kanaatimce en doğrusudur. Çünkü bebek ne zaman doğması gerektiğini bilir” dedi.

“Keşke her kadın gerekli koşullarla evde doğurabilse”
Gelişmiş ülkelerde doğal doğumun öncelikli sıralarda yer aldığını hatta kadınların evde doğurabildiğine dikkat çeken Dr. Dökmeci, “Doğumun en güzel hali anneannelerimizin babaannelerimizin zamanındaki gibi kendiliğinden yapılan doğumdur. Hatta keşke mümkün olsa da kadın evde doğursa, kendi evinde doğurabilse. Koşullarımız uygun olsa; kapıda bir ambulans beklese, bir şey yolunda gitmediğinde hemen müdahale edebilecek koşulda olsa ve kadın aynı anneannelerimiz ve babaannelerimizin zamanındaki gibi evde, kendi konforlu ortamında tamamen doğal bir şekilde doğumunu gerçekleştirebilse” diye konuştu.
Doğal doğum yapabilmek için kadının hamilelik suyu ile birlikte bebeğin gelişiminin normal olması ve annenin daha önceden rahim içerisinde bir ameliyatının olmaması gerektiğinin altını çizen Dr. Dökmeci, bu durumlarda anne adayını doğal doğuma yönlendirdiklerini kaydetti.
Doğal doğumun hiçbir dezavantajının olmadığına, birçok avantajının olduğuna işaret eden Dr. Dökmeci, “Kadın doğurduktan sonra kadın tamamen doğal yaşamına hemen devam edebiliyor. Dolayısıyla bebeğiyle çok daha rahat ilgilenebiliyor. Doğumun o seyri sırasındaki kendi salgıladığı hormonlardan dolayı sütü hemen gelmeye başlıyor, doğurduktan hemen sonra emzirebiliyor” dedi.

“Sancılar kendiliğinden başlamalı”
Vajinal doğumda doğum sancılarının kendiliğinden başlamasının tercih sebebi olduğunu ifade eden için Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Arzu Çabuk Dökmeci, hem anne hem bebek için sıkıntı olabilecek durumlarda suni sancı vererek doğum sancılarının düzene girmesinin sağlanması gerektiğini söyledi.

Sezeryan doğum
Doğal ya da vajinal doğumun sabır gerektirdiğini vurgulayan Dr. Dökmeci, “Bir şeyler yolunda gitmiyorsa eğer sezeryanla doğurtmak tabii ki bizim için iyi bir tercihtir. Sezeryanın en büyük avantajı planlarız, programlarız, riskli olduğunu düşündüğümüz döneme girmeden doğumu gerçekleştiririz. Bir de doğumu yarım saat içinde gerçekleşir. Çünkü vajinal doğum ya da doğal doğum sabır işidir, hem hekimin hem de hastanın sabretmesi gerekir. Yarım saatlik, bir saatlik işlem değildir” ifadelerini kullandı.

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