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En sağlıklı yeni yıl hediyesi, zeytin ve zeytinyağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2018 10:38 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, yılbaşında sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlere, sağlık, barış ve bereketin simgesi zeytin, zeytin fidanı ve zeytinyağı önerdi.

En sağlıklı yeni yıl hediyesi, zeytin ve zeytinyağı

Feyzi SARIKAYA/GEMLİK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Gemlik ilçesinde zeytin ve zeytinyağı üreticileri, yılbaşında sevdiklerine farklı bir hediye sunmak isteyenlere, sağlık, barış ve bereketin simgesi zeytin, zeytin fidanı ve zeytinyağı önerdi.
​Gemlik’teki zeytin ve zeytinyağı firmaları yeni yılın yaklaşması ile birlikte müşterilerine yeni yıl hediyesi olarak sağlık, barış ve bereketin timsali zeytin ve zeytinyağını öneriyor. Bazı firmaların temsilcileri, çama tercih edilen zeytin fidanı satışlarında da ciddi artış olduğunu belirtiyor. Türkiye’de önde gelen bir firmanın işletme müdürü olan İbrahim Bayrak, yeni yılda sevdiklerine farklı ve anlamlı bir hediye vermek isteyenlerin Gemlik zeytini, zeytinyağı ve zeytin fidanını tercih ettiğini belirterek şöyle konuştu:
"Zeytinin mucizesini ve şifa kaynağı olduğunu artık anlatmamıza gerek yok. Konunun uzmanları zaten son yıllarda özellikle zeytin ve zeytinyağı tüketimine gerekli önemi vermemiz gerektiğini her platformda dile getiriyorlar. Bizler de yeni yılın yaklaştığı bu dönemlerde yeni yıl kampanyalarımızı başlattık ve müşterilerimize en sağlıklı ürünler kategorisinde yer alan Gemlik zeytini ile zeytinyağını yılbaşı hediyesi olarak öneriyoruz. Müşterilerimizin büyük bir çoğunluğu ise yılbaşı ağacı satın almak yerine sevdiklerine zeytin fidanı satın alarak hem sağlıklı, hem de uzun ömürlü bir hediye vermeyi amaçlıyor. Kısacası 2019 yılının en sağlıklı ve en kaliteli hediyesini vermek isterseniz Gemlik zeytini ve zeytinyağını ve tabii ki zeytin fidanını tavsiye ederim" dedi.

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