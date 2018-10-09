En sevilen şarkılarını yeniden seslendirecekler 

Cahit Berkay da “Herşeyden önce çok heyecan verici bir proje, 60’lı 70’li yıllarda sahne aldığım arkadaşlarımla tekrar sahne buluşacağım. Ben enstrümanımla sinemadaki müziklerimle annelerimize çokça şey katmış müzisyenlerden bir tanesiyim, güzel bir gece olacak” dedi

“Annemin Şarkıları Canlı 45’lik” adını verdikleri organizyon öncesi, basın mensuplarıyla bir araya gelen sanatçılar açıklamalarda bulundu Müzik dünyasına ilk adımını Harbiye açık hava sahnesinde attığını belirten Bilgen Bengü “Müzik dünyasına ilk adım attığımda canlı performansımı “cici kızlar” şarkısıyla harbiye açık hava sahnesinde yapmıştık. Orasının yeri benim için ayrı, yıllar sonra tekrar orada dinleyicilerimizle buluşmak heyecan verici gerçekten” diye konuştu.

Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL (DHA) TÜRK Müziğinin son 50 yılına damga vurmuş sanatçılar ”Annemin Şarkıları Canlı 45’lik” adlı organizasyonla Harbiye Açık Hava Sahnesi'nde en sevilen şarkılarını yeniden seslendirecek. 16 ekimde gerçekleştirilecek konsere Türk Müziğinin efsane isimler, Cahit Berkay, Gülden Karaböcek, Ersan Erdura, Ercan Turgut, Bilgen Bengü başta olmak üzere çok sayıda sanatçı katılacak.

Kendi yaşıtları için bir fırsat olduğunu ifade eden Ersan Erdura ise “Biz çocuklarımıza destek veriyoruz, konserlere yolluyoruz eğlencelere yolluyoruz, kendi yaşıtlarımıza hiç vakit ayıramıyoruz. Çok güzel bir nostalji programı yaşatacağız” şeklinde konuştu.

Ercan Turgut da ” Bizim şarkılarımızla, aşık olmuş sevmiş, hüsranlar yaşamış duygusal günler geçirmiş insanların o gece orada aynı şarkılarla vücut bulacağı inancındayım. Çok muhteşem bir gece olacak. Dua ediyorum inşallah yağmur yağmaz, yağsa bile şarkılarımızla ısıtacağız” dedi.

Gülden Karaböcek de “Her biri birbirinden değerli arkadaşlarımla bir arada olmak çok heyecan veriyor bana, onlarla birlikte 16 ekim gecesi sevenlerimizle birlikte olacağız bütün sevenlerimizi bekliyoruz” diye konuştu.

Basın açıklamasının ardından şarkılar söyleyen sanatçılar, salonda renkli görüntüler oluşturdu.

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