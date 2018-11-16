HABER

En sevimli hırsız kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.11.2018 16:06 | Son Güncelleme

İSTANBUL Pendik’te bulunan Viaport Alışveriş Merkezi’nde (AVM), bakımı AVM çalışanları tarafından yapılan köpeklerden bir tanesi mağazadan tişört çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

İSTANBUL, (DHA) -İSTANBUL Pendik’te bulunan Viaport Alışveriş Merkezi’nde (AVM), bakımı AVM çalışanları tarafından yapılan köpeklerden bir tanesi mağazadan tişört çalarken güvenlik kameralarına yakalandı. AVM yönetimi araştırmalar sonucunda aynı köpeğin önceden de hırsızlık yaptığını belirledi. Yönetim tarafından markanın zararı karşılandı.

30’a yakın köpeğe ev sahipliği yapan AVM'ye köpeğin 1 ay önce geldiği ve başka mağazalardan da çeşitli eşyalar çaldığı tespit edildi. Mağazalardan gelen şikayetleri üzerine yapılan incelemerde köpeğin mağaza, restoranlardan şal ve triko götürdüğünü fark edildi.

“SOKAK HAYVANLARI BAŞIMIZIN TACI”

Konu üzerine açıklama yapan Via Grup Genel Müdürü Ogün Turanlı, "Olayı tebessümle takip ediyoruz. Sokak hayvanları başımızın tacı" dedi.

"ZARAR KARŞILANDI"

Mağazaların zararının karşılandığını söyleyen Turanlı, “Küçük yaramaz dostumuz alışveriş merkezimize bir ay önce gelmiş, kendisinden başka 30’a yakın köpek burada yaşıyor. Ziyaretçilerimiz de bu durumdan gayet memnun, onları kendi yedikleri yemeklerle besliyorlar. Bizler de onların güvenliği, beslenmeleri ve bakımları için tedbirlerimizi alıyoruz, biz birlikte çok mutluyuz. Yönetici kadromuzda hemen herkes evinde kedi ya da köpek besliyor” diye konuştu.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
Reyhanlı’daki Filistinlilerden Gazze’ye destekReyhanlı’daki Filistinlilerden Gazze’ye destek
AK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandıAK Parti Kadın Kolları Başkanı'nın cipine çarpan motosikletli yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Cezaevindeki ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'dan ilk fotoğraf!

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Alişan düğünde takılan altınları ne yaptı?

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Lisede cinsel ilişki skandalı! Öğretmen, iki öğrencisiyle...

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Güzin Abla'dan tecavüze uğrayan kadına şok yanıt!

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Son dakika! Elbistan ve Ünye belediye başkanları görevlerinden uzaklaştırıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... Bakanlık duyurdu: 68 terörist etkisiz hale getirildi

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Şirinevler'de yangın paniği!

Şirinevler'de yangın paniği!

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Meteoroloji'den Antalya için hortum uyarısı

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

Sözleşmeli öğretmenler atama taban puanı ve kontenjanlar belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.