En sıcak gezegen bulundu!

Bilim dünyasından heyecan verici haberler gelmeye devam ediyor. Her geçen gün hakkında yeni şeyler keşfettiğimiz uzay, bilim insanlarını heyecanlandırmaya devam ediyor.

Bilim insanları şimdiye kadar keşfedilen en sıcak gezegeni bulduklarını açıkladı. Yörüngesinde döndüğü yıldıza son derece yakın olan gezegende sıcaklık 4 bin dereceyi aşıyor. Bu oran oldukça büyük bir oran, gerisini siz düşünün.

Kelt 9-B adı verilen gezegen o kadar sıcak ki demir ve titanyum gibi metaller akkor gazlar haline geliyor. Uzmanlar genelde sadece yıldızlarda gözlenen bu duruma gezegenin büyüklüğünün yol açtığını söylüyor. Haliyle bu da dikkatleri üzerine çekmesini sağlıyor.

En sıcak gezegen: Kelt 9-B!

Gezegendeki sıcaklık son olarak 4 bin 327 derece olarak ölçüldü. Bu değer güneşin yüzeyindeki 5 bin 500 derecelik sıcaklığa yaklaşıyor.

Jüpiter'in 3 katı büyüklüğündeki dev gezegenin bir sıradışı özelliği daha var. Yıldızının çevresinde başdöndürücü bir hızla dönen Kelt 9-b'de bir yıl sadece 36 saat sürüyor. Gezegen dünyaya 650 ışık yılı uzaklıkta bulunan Cygnus takımyıldızında bulunuyor. Kısacası şimdilik oraya gitmenin herhangi bir yolu yok.

Kaynak: Teknolojioku

