En sık görülen belirti kısırlık! Varikosel tedavisinde mikrocerrahinin önemi nedir?

Varikosel, testisten kirli kanı taşıyan toplardamarların varisleşmesi yani genişlemesine verilen isimdir. Varikosel, toplumda oldukça görülen bir bozukluktur; erkeklerin yaklaşık yüzde 15-20’sinde rastlanmaktadır ancak kısırlık problemi ile başvuran erkeklerde bu oran yüzde 40’lara varmaktadır. Üroloji Uzmanı Doç. Dr. Berkan Reşorlu, varikosel problemi ve tedavisinde mikrocerrahinin önemi hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

EN SIK GÖRÜLEN BELİRTİSİ KISIRLIK

Varikosel sıklıkla sol tarafta izlenir, bu sol taraftaki toplardamarların anatomik yapısı ve vücut içindeki seyri ile ilgilidir. En sık belirtisi kısırlıktır, kirli kan testis içinde biriktiği zaman toksik maddeler ve ısı artışı sperm üreten hücrelere zarar vermektedir. Ayrıca testis boyutlarında küçülmeye, ileri dönemde testosteron üretimini bozarak cinsel fonksiyon bozukluklarına ve ağrıya yol açmaktadır. Testisteki diğer atardamarların, lenfatik damarların veya sperm taşıyan kanalların yaralanmaması için tedavisinde mikrocerrahi ameliyatı büyük önem taşımaktadır.

