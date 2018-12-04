En sık görülen cilt sorunu nedir? Akne, cilt lekesi ve sarkma sorununda ne yapılmalı?

Zamanın etkileri, stres, yanlış beslenme, çevresel ve genetik faktörler cildi yıpratıp yaşlandırıyor. Akne sorunu, cilt lekeleri, kırışıklık ve sarkma gibi olumsuzluklar pek çok insanın estetik görünümünü ve psikolojisini bozuyor. Bu sorunlar daha başlamadan, uzman kişilerce, cilt tipine uygun güvenilir ürünlerle gerçekleştirilen düzenli bakımlarla cilt daha genç, pürüzsüz ve sağlıklı hale gelebiliyor. Memorial Wellness Kozmetik Dermatoloji Bölümü’nden Uz. Dr. Ayça Alan Atalay, düzenli bakım yaptırmanın cilt sağlığına faydaları hakkında bilgi verdi. SORUNLARI OLUŞMADAN ENGELLEYİN Güzel ve sağlıklı bir cilt görünümüne sahip olmak her yaştan kadın ve erkeğin genel arzusu olmayı sürdürmektedir. Işıltılı, canlı, pürüzsüz, bir cilt görünümü için cilt tipine uygun ürünlerle bakım yapmak önemlidir. Düzenli aralıklarla yapılan cilt bakımıyla ileride yaşanabilecek leke, kırışıklık, sarkma gibi sorunların gecikmesi sağlanabilmektedir. Cilt tipine uygun bakımların doğru uygulanmasıyla birçok problem daha oluşmadan engellenebilir.

En sık görülen 9 cilt sorunu ve uygulanan bakımlar şunlardır; 1.Akne sorunlarının giderilmesi

2.Leke tedavisi

3.Anti-aging ( yaşlanma karşıtı)

4.Sarkma karşıtı lifting uygulaması (kollajen bakım)

5.Açık gözenek sorunu

6.Pigment farklılığının (ciltte renk değişikliğinin) dengelenmesi

7.Komedon (siyah nokta) temizliği

8.Kalınlaşmış cilt bakımı

9.Kuru, karma, yağlı ciltlere özel bakım Cildin ihtiyaçlarını bilerek doğasını anlamak ve uygun ürünlerle doğru zamanda, gerekli uygulamaları yapmak önemlidir. Kuru cilt, yağlı cilt ve hassas ciltler için yapılan dermatolojik analizlerden sonra hangi konularda nasıl bir tedavi yapılacağını uzman bir dermatolog belirlemelidir. DÜZENLİ BAKIMLARLA AKNELERDEN KURTULABİLİRSİNİZ Akne, siyah veya beyaz noktalar, kırmızı kabarcıklar, bazen de kistler şeklinde kendini gösteren bir dermatolojik problemdir. Kullanılan profesyonel ürünlerle yapılan arındırıcı bakımlarla akne probleminin önüne geçmek amaçlanmaktadır. Uzman tarafından yapılan cilt analizi ardından ciltteki siyah nokta ve tıkanmış olan gözenekler derinlemesine temizlenmektedir. Akneli cildin problemi olan sebum (yağ) salgısı da düzenleyici ürünlerle cilt arındırılıp, akne tedavisine destek sağlanmaktadır.