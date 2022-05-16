En sık içilen içeceklerden! Alerjiye neden oluyor

Süt, kemikleri kuvvetlendirmesi ve vücuda verdiği enerji ile biliniyor. Her yaştan insanın tükettiği süt özellikle çocuklar tarafından sıklıkla içiliyor. Gıda alerjileri vücutta çeşitli reaksiyonlara neden oluyor. Çok çeşitli gıdalar alerjiye neden olabiliyor. En sık görülen gıda alerjileri arasında inek sütü bulunuyor. İnek sütüne karşı alerjisi olan insanlar gün boyunca rahatsızlık yaşayabiliyorlar. Bu sebeple badem, yulaf gibi gıdalardan süt yapabiliyorlar.

YUMURTA VE YER FISTIĞI DA SIK KARŞILAŞILAN ALERJİLER ARASINDA YER ALIYOR

Besin alerjilerini doğuran alerjik gıda türleri her ne kadar bulunulan coğrafya ekseninde değişse de ülkemizde besin alerjisini doğuran besinlerin başında gelen inek sütü alerjisini yumurta, ağaçta yetişen yemişler, yer fıstığı, soya, buğday, deniz ve kabuklu deniz ürünleri takip etmektedir. Birey yaşamının erken dönemlerinden itibaren reaksiyonlarını görünür kılan, alerjiye dayalı bir hastalık türüdür. Besin alerjileri; deri yüzeyinde ürtiker ve egzama şeklinde görülen, gastrointestinal sistem içerisinde kakada kan, kusma, ishal ya da gaz sancısı bulgularıyla gözlemlenebilmesinin yanında, alerjik rinit ve astım hastalıklarıyla vücuttaki birçok organ üzerinde kendisine etki alanı bulabilmektedir. En önemli tablo ise anaflaksi adı verilen durumdur ve yaşanması halinde acil müdahale elzemdir. Unutulmamalıdır ki besin alerjisi oranının yaş alımıyla beraber azalması göz önüne alındığında; yumurta ve inek sütü gibi sıklıkla gözlenebilen besin alerjilerinin neredeyse %90 oranında

düzeldiği de kayıtlara geçen bulgular arasındadır.

RİSKLİ GIDALAR OKULDA SATILMAMALI

Özellikle kuruyemiş ve yer fıstığı alerjik şok reaksiyonlarının en önemli nedenleri olması ve 30 dakika gibi süre içinde ölümcül olabilmesi nedeniyle bu riskli gıdaların okullarda satılması ve toplu taşımalarda servis edilmesinin yasaklanması hayat kurtarıcı olabilir.

TANI UZMAN TARAFINDAN KONULMALI

Teşhis, yükleme testi olarak tanımlanan gıdanın diyetten çıkarılması sayesinde bulguların düzelmesi ve devamında çıkarılan besinin diyete tekrardan dahil edilmesiyle bulguların tekrar gün yüzüne çıkması sayesinde konulduğu, çocuklar üzerinde çok elzem olmayan besin eliminasyonunun gelişimi ve yaşam kalitesi üzerinde negatif etkiler yaratabilme potansiyelini göz önünde bulundurularak tanının, bir uzman tarafından konulması çok önemlidir.



