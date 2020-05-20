HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. En son 2016 yılında görülen 'mavi arılar' tekrar ortaya çıktı

En son 2016 yılında görülen 'mavi arılar' tekrar ortaya çıktı

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2020 14:50 | Son Güncelleme

ABD'nin Florida eyaletinde en son 2016 yılında görülen mavi arılar tekrar ortaya çıktı.

En son 2016 yılında görülen 'mavi arılar' tekrar ortaya çıktı

Florida'nın Lake Wales Ridge bölgesinde görülen "Mavi Amberçiçeği Arısı" olarak da bilinen arılardan kaç tane olduğu konusunda bilim insanları henüz bir sonuca ulaşamadı.

Florida Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde araştırmacı Chase Kimmel, "Arıyı bir daha asla bulamayacağımız ihtimaline açık olduğum için onu sahada ilk gördüğümüz an gerçekten çok heyecan vericiydi." dedi.

Mavi arılar az araştırılmış ve yok olma tehlikesine girmiş böcek türlerinden. Bu arılar sadece renkleriyle dikkat eçkmiyor ayrıca polenleri yakalamasını sağlayan "alışılagelmemiş yüz saçları" da var.

Bilim insanları mavi arıların diğer arılara göre kafasını öne ve arkaya sallama şekillerinin de farklı olduğunu söylüyor. Mavi arılar, bal arılarının aksine yuvalarını yalnız inşaa ediyor. Mavi arıların sadece Florida'nın Lake Wales Ridge bölgesinde yaşadığı düşünülüyor.

ARILAR NEDEN ÖNEMLİ?

Euronews'e konuşan Kimmel arıların hayatımızda neden çok önemli olduğuna da değiniyor. Kimmel, "Arılar eko sistemimiz için önemli çünkü onlar çok önemli polen taşıyıcılar. Onların sunduğu hizmet bizim ve yabani hayvanların yediği birçok besinin filizlenmesini sağlıyor." şeklinde konuştu. Mavi arıların özellikle yok olma tehlikesi yaşayan ve o bölgede görülen "ashe'e amber çiçeği"nin polenlerini taşıyarak üremesini sağladığını belirtti.

Arılar yediğimiz besinlerin üçte birinin polenleme işlemini yapıyor. Çiçekli bitkilerin yüzde 80'ini de yine arılar polenliyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler Trakya'da korkutan manzara! İstila ettiler
Macaristan'da cinsiyet değiştirmek yasaklandıMacaristan'da cinsiyet değiştirmek yasaklandı
Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyorVirüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

En Çok Okunan Haberler

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Attıkları imza hayatlarını kabusa çevirdi

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Büyük göç başladı, akın akın gidiyorlar

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Ramazan Bayramı'nda hangi dükkanlar açık?

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

Bayramda sokağa çıkma kısıtlamasının detayları belli oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

1985 yılına ait fotoğrafı çıktı! Olay oldu

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

Bombayı patlattı! 'Emre Belözoğlu ve Hadise...'

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Diğer Haberler
Zoom üzerinden yapılan yargılamalarda ilk ölüm cezası!

Zoom üzerinden yapılan yargılamalarda ilk ölüm cezası!

2 yaşındayken kaçırılan adam, 32 yılın ardından ailesine kavuştu

2 yaşındayken kaçırılan adam, 32 yıl sonra ailesine kavuştu

Macaristan'da cinsiyet değiştirmek yasaklandı

Macaristan'da cinsiyet değiştirmek yasaklandı

Covid-19 nedeniyle 6 hafta hastanede kalan adam tanınmayacak hale geldi

Koronavirüse yakalanan adam tanınmayacak hale geldi

Suriye hükümeti kuzen Esad'ın mal varlığına el koyma talimatı verdi

Suriye, kuzen Esad'ın mal varlığına el koyma talimatı verdi

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

Rusya'da bikiniyle hastaları tedavi eden hemşireye ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.