En Son Babalar Duyar’ın Burger Ceren’i Jale Azaklı'nın son halini görenler küçük dilini yuttu!

2002-2006 yılları arasında yayınlanan ve Türk televizyon tarihinin en çok izlenen dizileri arasında yer alan En Son Babalar Duyar'da Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı'nın inanılmaz değişimini görenler şoke oldu. Yıllar içinde adeta farklı bir insan olan Jale Azaklı şimdilerde bakın nasıl biri!

2022 yılında yayınlanan En Son Babalar dizisinde Burger Ceren karakteriyle hafızalara kazınan Jale Azaklı, minicik bir çocuktu.

Yıllar geçmesine rağmen bir anda yeniden gündeme gelen Jale Azaklı'nın değişimi merak edildi.

1994 doğumlu olan başarılı oyuncu şimdilerde bambaşka biri haline dönüştü.

İşte Jale Azaklı'nın değişimi;

Jale Azaklı, 8 Kasım 2015'de Ömür Özkan ile evlendi.

Evlendikten sonra dizi ve film sektörüne hayat veren Jale Azaklı, uzun bir süredir ekranlarda yer almıyor.

Başarılı oyuncu şimdilerde çocuğuyla ve eşiyle zaman geçiriyor.



