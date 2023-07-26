MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i fazla kilolarından kurtuldu, değişimi ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i fazla kilolarından kurtuldu, değişimi ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

26.07.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2002-2006 yılları arasında yayınlanan En Son Babalar Duyar dizisi yayınlandığı dönemde büyük bir ilgiyle izleniyordu. Güçlü oyuncu kadrosu ve hikayesiyle büyük beğeni toplayan dizide Kadir ve Hülya çiftinin kızı Ceren'e hayat veren çocuk yıldız Jale Azaklı'nın yıllar içindeki değişimi herkesi şaşırtttı. Ünlü ismi görenler tanıyamadı.

Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizisinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle ağızları açık bıraktı. Fazla kilolarından kurtulan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

En Son Babalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in kızı Burger Ceren'e hayat veren Jale Azaklı'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu.

ceren

Jale Azaklı, TRT 1 ekranlarının unutulmaz dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmuştu.

ceren 2

Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

son hali 0

'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarında gördüğümüz Azaklı, 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' dizisinde yer almıştı.

son hali 5

Şimdilerde 29 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.

son hali 4

Bir çocuk sahibi Jale Azaklı, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

son hali 3

Sosyal medyayı aktif kullanan Jale Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.

son hali 2

son hali 1

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sevgilisini ilk kez paylaştı! Yaş farkı dikkatlerden kaçmadıSevgilisini ilk kez paylaştı! Yaş farkı dikkatlerden kaçmadı
Ünlü komedyenle poz verdi! Görenler Mehmet Ali Birand sandıÜnlü komedyenle poz verdi! Görenler Mehmet Ali Birand sandı
Tatil pozlarıyla büyüledi! "Kilo almışsın" yorumları...Tatil pozlarıyla büyüledi! "Kilo almışsın" yorumları...
Anahtar Kelimeler:
Jale Azaklı en son babalar duyar Oyuncu yaşında karakteri

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Eşine lüks hediye aldı! Kadının sevinci olay oldu

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

Ayaklarınızın aradığı rahatlık onda! Crocs terlikte 380 TL indirim

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

İklim aktivisti yaka paça gözaltına alınmıştı! Cezası belli oldu

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

15 yaşındaki öğrencisiyle yakalandı! Yeni işine böyle başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Şapkasız bir yaz düşünülemez! Puma şapkalarda indirim başladı

Günün Videosu

Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Guinness Rekorlar Kitabı'na girebilmek için üzerine yüzbinlerce arı topladı: "Vücudum bağışıklık kazanmış"
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.