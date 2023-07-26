En Son Babalar Duyar'ın Ceren'i fazla kilolarından kurtuldu, değişimi ağızları açık bıraktı! Görenler tanıyamadı

Başrollerinde; Ayşegül Atik, Ali Erkazan, Levent Ülgen ve Hatice Aslan gibi ünlü isimlerin yer aldığı En Son Babalar Duyar dizisinde Burger Ceren karakterine hayat veren Jale Azaklı, son haliyle ağızları açık bıraktı. Fazla kilolarından kurtulan ünlü ismi görenler tanımakta güçlük çekti.

En Son Babalar Duyar dizisinde Levent Ülgen'in canlandırdığı 'Hallederiz Kadir'in kızı Burger Ceren'e hayat veren Jale Azaklı'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu.

Jale Azaklı, TRT 1 ekranlarının unutulmaz dizisinde sergilediği oyunculuk performansıyla gönüllere taht kurmuştu.

Dizide, ailenin iştahlı çocuğu Ceren'e hayat veren Jale Azaklı, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor.

'Biri Bizi Gözetliyor', 'Gelinim Olur musun?', 'Popstar', 'Akademi Türkiye' yarışmalarında gördüğümüz Azaklı, 'Tatlı Hayat', 'Avrupa Yakası' ve 'Dadı' dizisinde yer almıştı.

Şimdilerde 29 yaşında olan Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.

Bir çocuk sahibi Jale Azaklı, mutlu aile pozlarını takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Sosyal medyayı aktif kullanan Jale Azaklı, hayatına dair kareleri takipçilerinin beğenisine sunuyor.





