En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu! İşte son hali

2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan 'En Son Babalar Duyar'dizisinin Ceren'i Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.

Çiftin ilk bebekleri temmuz ayında dünyaya geldi. Jale Özkan kızı İpek'in fotoğrafına "En kıymetlim" notunu düştü.

Bir süredir kızıyla vakit geçiren Jale Özkan ailesiyle pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.



