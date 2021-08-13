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  4. En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu! İşte son hali

En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu! İşte son hali

13.08.2021 15:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i olarak hafızalarda yer eden ve uzun süredir ekrandan uzak olan Jale Özkan anne oldu. Jale Özkan kızıyla geçirdiği anları sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

En Son Babalar Duyar’ın Ceren'i Jale Özkan anne oldu! İşte son hali

2000'li yılların başlarında ekranlara gelmeye başlayan 'En Son Babalar Duyar'dizisinin Ceren'i Jale Azaklı, 2015 yılında Ömür Özkan ile nikah masasına oturdu.

Çiftin ilk bebekleri temmuz ayında dünyaya geldi. Jale Özkan kızı İpek'in fotoğrafına "En kıymetlim" notunu düştü.

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Bir süredir kızıyla vakit geçiren Jale Özkan ailesiyle pozlarını sık sık sosyal medyadan paylaşıyor.

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Jale Azaklı Özkan, "Evlendikten sonra setlere biraz ara vermek durumunda kaldım. Ama setleri çok özledim. Reklam, dizi ve sinema arasında bir ayrım yapmıyorum. Senaryosu içime sindikten sonra herhangi bir projede yer alabilirim" demişti.


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