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  4. En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

02.10.2021 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1 Ekim Cuma günü Muş'un Bulanık ilçesinde yaşanan 3.3'lük sarsıntı sonrası, vatandaşlar 2 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de yaşanan depremleri araştırıyor. 2 Ekim Cumartesi günü Türkiye'de ve dünya çapında meydana gelen tüm depremler açıklandı. Peki, 2 Ekim 2021 Cumartesi günü nerelerde deprem oldu? İşte yanıtı...

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

2 Ekim Cumartesi günü, Türkiye ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Oniki Adalar bölgesindeki rutin sarsıntılar sürerken, Türkiye'nin Doğu bölgesi de son günlerde küçük depremlere şahit oluyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi günü son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde süregelen depremler, İzmir'in Torbalı ilçesine 1.7'lik bir depremle yansıdı. Türkiye'nin Doğu bölgesinde yer alan Elazığ ve Erzurum'da da depremler görüldü.

2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 7:24 sularında, Elazığ'ın Palu ilçesinde 2.5'lik bir deprem gerçekleşti.

2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Erzurum'un Hınıs bölgesinde ise 6:38 sularında 2.3'lük bir deprem yaşandı.

2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

Depremler Akdeniz ve Ege sularında da kendisini hissettirdi. Gece saatlerinde, İzmir'in Torbalı ilçesinde 1.7'lik bir depreme rastlandı.

2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

İŞTE 2 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi!


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