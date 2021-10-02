En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 2 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

2 Ekim Cumartesi günü, Türkiye ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Oniki Adalar bölgesindeki rutin sarsıntılar sürerken, Türkiye'nin Doğu bölgesi de son günlerde küçük depremlere şahit oluyor. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 2 Ekim 2021 Cumartesi günü son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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NEREDE DEPREM OLDU?

Ege Denizi'nde süregelen depremler, İzmir'in Torbalı ilçesine 1.7'lik bir depremle yansıdı. Türkiye'nin Doğu bölgesinde yer alan Elazığ ve Erzurum'da da depremler görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, 7:24 sularında, Elazığ'ın Palu ilçesinde 2.5'lik bir deprem gerçekleşti.

Erzurum'un Hınıs bölgesinde ise 6:38 sularında 2.3'lük bir deprem yaşandı.

Depremler Akdeniz ve Ege sularında da kendisini hissettirdi. Gece saatlerinde, İzmir'in Torbalı ilçesinde 1.7'lik bir depreme rastlandı.

İŞTE 2 EKİM CUMARTESİ GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ



