En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

22 Ekim Cuma günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz bölgesinde rutin sarsıntılar sürerken, Kıbrıs bölgesinde görülen 3.0'lık deprem korkuttu. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 22 Ekim Cuma 2021 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Kıbrıs'ta gece 01:15 sularında 3.0'lık bir deprem görüldü. Ermenistan'da da gece 00:57'de, 2.0'lık bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Ege Denizi, 04:00'da 1.6'lık bir sarsıntı yaşadı.

Ankara'nın Beypazarı içesi gece 02:52'de, 2.1'lik bir depremle sallandı.

İŞTE 22 EKİM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ





