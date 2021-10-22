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En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

22.10.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

21 Ekim Perşembe günü Akdeniz'de yaşanan sarsıntılar sonrası, vatandaşlar 22 Ekim Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremleri araştırıyor. 22 Ekim Cuma günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler açıklandı.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

22 Ekim Cuma günü Türkiye'de ve dünyada yaşanan depremler merak ediliyor. Akdeniz bölgesinde rutin sarsıntılar sürerken, Kıbrıs bölgesinde görülen 3.0'lık deprem korkuttu. Peki, bugün nerelerde deprem oldu? İşte 22 Ekim Cuma 2021 son depremler listesi...

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Kıbrıs'ta gece 01:15 sularında 3.0'lık bir deprem görüldü. Ermenistan'da da gece 00:57'de, 2.0'lık bir deprem meydana geldi.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, Ege Denizi, 04:00'da 1.6'lık bir sarsıntı yaşadı.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Ankara'nın Beypazarı içesi gece 02:52'de, 2.1'lik bir depremle sallandı.

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İŞTE 22 EKİM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 22 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

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deprem kandilli rasathanesi
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