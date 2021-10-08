En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

8 Ekim Cuma günü Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremler merak ediliyor. 8 Ekim Cuma günü, Girit Adası'nda depremler görülürken, Türkiye'nin doğu bölgesinde de sarsıntılar yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

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NEREDE DEPREM OLDU?

Kuş Adası'nda gece 01:21 sularında 2.1'lik bir deprem gerçekleşti. Kütahya'da da aynı saatlerde yine 2.1'lik bir sarsıntı görüldü.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, gece 02:14 sularında Van'ın Meydancık bölgesinde 1.2'lik bir deprem meydana geldi.

Elazığ'da da gece saatlerinde 2.1'lik bir deprem gerçekleşti.

Akdeniz ve Ege'de de kendisini hissettiren depremler, 07:32 sularında Burdur'a 2.3'lük bir sarsıntıyla yansıdı.

İŞTE 8 EKİM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ



