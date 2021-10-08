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  4. En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

08.10.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

7 Ekim Perşembe günü Manisa'da yaşanan sarsıntılar sonrası, vatandaşlar 8 Ekim Cuma günü Türkiye'de yaşanan depremleri araştırıyor. 8 Ekim Cuma günü Türkiye'de ve dünya genelinde yaşanan depremler açıklandı. İşte 8 Ekim Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

En son deprem nerede oldu? Kaç şiddetinde? 8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

8 Ekim Cuma günü Türkiye'de ve dünyada meydana gelen depremler merak ediliyor. 8 Ekim Cuma günü, Girit Adası'nda depremler görülürken, Türkiye'nin doğu bölgesinde de sarsıntılar yaşandı.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

NEREDE DEPREM OLDU?

Kuş Adası'nda gece 01:21 sularında 2.1'lik bir deprem gerçekleşti. Kütahya'da da aynı saatlerde yine 2.1'lik bir sarsıntı görüldü.

8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından açıklanan verilere göre, gece 02:14 sularında Van'ın Meydancık bölgesinde 1.2'lik bir deprem meydana geldi.

8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Elazığ'da da gece saatlerinde 2.1'lik bir deprem gerçekleşti.

8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

Akdeniz ve Ege'de de kendisini hissettiren depremler, 07:32 sularında Burdur'a 2.3'lük bir sarsıntıyla yansıdı.

8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...

İŞTE 8 EKİM CUMA GÜNÜ SON DEPREMLER LİSTESİ

8 Ekim 2021 AFAD ve Kandilli son depremler listesi...


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deprem kandilli rasathanesi
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