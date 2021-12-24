HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

24.12.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AFAD ve Kandilli’nin son depremler listesi belli oldu. Kandilli ve AFAD gibi kurumlar, Türkiye’de meydana gelen anlık depremleri paylaşıyor. En son Van’da 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli son depremler listesi…

En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

24 Aralık 2021 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre saat 5:26’da Van Karagündüz’de 4,2 büyüklüğünde yerin 5 kilometre altında deprem kaydedildi. İşte son depremler listesi…

NEREDE DEPREM OLDU?

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

KANDİLLİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2021.12.24 07:20:30 40.4925 26.4858 9.4 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 06:52:37 36.5528 27.7385 81.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.24 06:05:19 37.8362 26.8592 4.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 05:59:35 38.6738 43.5765 4.2 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:26:38 38.7058 43.6217 5.0 -.- 4.0 4.2 KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:22:34 39.7853 41.8313 4.8 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 05:07:52 40.1350 42.1585 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIBADEMOZU-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 04:35:19 35.1128 25.1440 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 03:36:59 38.7815 43.7173 18.3 -.- 1.7 -.- SARIMEMET-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.24 02:59:59 35.2033 25.2905 7.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 02:43:44 37.9265 27.6430 4.7 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.24 02:40:50 37.9530 27.6403 5.0 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!""Hülya Avşar'a laf söyleyenin ayağını ısırırım!"
Hayatını kolaylaştıran sigortaHayatını kolaylaştıran sigorta
Noel ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?Noel ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Yeni ücretler belli oldu! 1 Ocak'ta başlayacak

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! Detaylar ortaya çıktı...

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni dönem! Detaylar ortaya çıktı...

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Çay koyup namaza gitti, geri döndüğünde gözlerine inanamadı

Tutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattı

Tutuklandı! Yaptırdığı aşı sayısı dudak uçuklattı

12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu

12 yıldır teşhis konulamadı! 5 çocuk babası adamın hayatı altüst oldu

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu

Son Dakika: Resmî Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü üyesinin mal varlığı donduruldu

İlginizi Çekebilir

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Kampta konfor arayanlar için indirimli ekipmanlar

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Bakan Koca duyurdu! Yerli aşı TURKOVAC için acil kullanım onayı verildi

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Kahvesini sıcak tercih edenlere en iyi termos bardaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir atılımın içindeyiz

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Bu haber herkesi ilgilendiriyor! "Dalga değil tsunami geliyor"

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Otomobilde kur indirimi! İşte model model fiyatlar...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.