En son nerede deprem oldu? 24 Aralık Cuma AFAD ve Kandilli son depremler listesi!

24 Aralık 2021 Cuma günü Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan son verilere göre saat 5:26’da Van Karagündüz’de 4,2 büyüklüğünde yerin 5 kilometre altında deprem kaydedildi. İşte son depremler listesi…

NEREDE DEPREM OLDU?

SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2021.12.24 07:20:30 40.4925 26.4858 9.4 -.- 1.9 -.- SAROS KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 06:52:37 36.5528 27.7385 81.5 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.12.24 06:05:19 37.8362 26.8592 4.1 -.- 1.6 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.12.24 05:59:35 38.6738 43.5765 4.2 -.- 1.5 -.- KOZLUCA-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:26:38 38.7058 43.6217 5.0 -.- 4.0 4.2 KARAGUNDUZ-(VAN) İlksel

2021.12.24 05:22:34 39.7853 41.8313 4.8 -.- 1.0 -.- YEMLIK-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 05:07:52 40.1350 42.1585 18.6 -.- 1.3 -.- ASAGIBADEMOZU-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.12.24 04:35:19 35.1128 25.1440 5.0 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 03:36:59 38.7815 43.7173 18.3 -.- 1.7 -.- SARIMEMET-MURADIYE (VAN) İlksel

2021.12.24 02:59:59 35.2033 25.2905 7.4 -.- 1.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.12.24 02:43:44 37.9265 27.6430 4.7 -.- 1.5 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.12.24 02:40:50 37.9530 27.6403 5.0 -.- 1.8 -.- BOZKOY-GERMENCIK (AYDIN) İlksel



