En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte 12 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremleri internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Gece yarısından itibaren Akdeniz'de Oniki Adalar'da ufak çaplı artçı sarsıntılar yaşandı. Büyüklüğü 1,4 ile 2,5 arasında değişen çeşitli depremler oldu. Ancak bunlarda korkulacak bir durum da söz konusu değil…

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye, konumu itibarıyla bir deprem ülkesi olması nedeniyle hemen hemen her gün ve her saat deprem gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlar, ölçüm yapan cihazları ile dakika dakika deprem olan fay hatlarını ve bölgelerini paylaşıyor.

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EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2021.06.12 08:25:22 38.3797 39.0033 29.4 -.- 2.0 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2021.06.12 08:10:41 36.1067 26.9210 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.12 07:20:54 38.5908 31.2708 5.0 -.- 3.1 3.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.12 04:39:33 36.4333 27.2212 6.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 04:32:52 36.3962 27.1933 7.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 04:03:00 36.3953 27.2305 15.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 04:00:04 37.8135 26.9790 10.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.12 03:33:23 36.4538 27.1367 21.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 03:26:44 37.9220 26.9135 17.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.12 03:23:56 36.4320 27.3232 5.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 03:09:01 40.7698 29.0973 12.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel

2021.06.12 03:07:44 36.3692 27.1413 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 02:58:18 38.5582 31.2573 6.5 -.- 2.2 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.12 02:41:16 37.7352 27.0155 9.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.12 02:35:26 40.5043 33.3930 5.0 -.- 1.8 -.- CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel

2021.06.12 02:16:33 39.5992 26.4407 12.1 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel

2021.06.12 01:40:50 36.4623 27.1555 8.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 01:28:27 37.8347 27.4247 21.8 -.- 1.7 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) İlksel

2021.06.12 01:19:51 36.4133 27.2395 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 01:17:08 37.7622 27.0252 8.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.12 01:15:45 36.4303 27.2518 9.7 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 01:06:10 37.8037 26.3873 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 00:50:35 36.5860 26.9848 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 00:37:46 36.4783 27.1945 15.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.12 00:13:00 36.3702 27.2722 14.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel



