HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte 12 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler

En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte 12 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler

12.06.2021 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olması nedeniyle yurdun hemen hemen her bölgesinde çeşitli sarsıntılar, depremler meydana geliyor. AFAD ve Kandilli gibi araştırma yapan kurumlar, en son nerede deprem olduğunu, şiddetini ve derinliğini dakika dakika kaydediyor.

En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte 12 Haziran AFAD ve Kandilli son depremler

AFAD ve Kandilli Rasathanesi, yaşanan depremleri internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. Gece yarısından itibaren Akdeniz'de Oniki Adalar'da ufak çaplı artçı sarsıntılar yaşandı. Büyüklüğü 1,4 ile 2,5 arasında değişen çeşitli depremler oldu. Ancak bunlarda korkulacak bir durum da söz konusu değil…

DEPREM Mİ OLDU?

Türkiye, konumu itibarıyla bir deprem ülkesi olması nedeniyle hemen hemen her gün ve her saat deprem gerçeği ile karşı karşıya kalıyor. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) gibi kurumlar, ölçüm yapan cihazları ile dakika dakika deprem olan fay hatlarını ve bölgelerini paylaşıyor.

### KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

### AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

2021.06.12 08:25:22 38.3797 39.0033 29.4 -.- 2.0 -.- CANUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.06.12 08:10:41 36.1067 26.9210 7.8 -.- 2.5 -.- AKDENIZ İlksel
2021.06.12 07:20:54 38.5908 31.2708 5.0 -.- 3.1 3.1 TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.06.12 04:39:33 36.4333 27.2212 6.8 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 04:32:52 36.3962 27.1933 7.4 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 04:03:00 36.3953 27.2305 15.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 04:00:04 37.8135 26.9790 10.1 -.- 2.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.12 03:33:23 36.4538 27.1367 21.0 -.- 1.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 03:26:44 37.9220 26.9135 17.9 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.12 03:23:56 36.4320 27.3232 5.4 -.- 1.7 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 03:09:01 40.7698 29.0973 12.0 -.- 1.9 -.- ADALAR (ISTANBUL) İlksel
2021.06.12 03:07:44 36.3692 27.1413 7.9 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 02:58:18 38.5582 31.2573 6.5 -.- 2.2 -.- TASKOPRU-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2021.06.12 02:41:16 37.7352 27.0155 9.9 -.- 2.1 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.12 02:35:26 40.5043 33.3930 5.0 -.- 1.8 -.- CAPAR-SABANOZU (CANKIRI) İlksel
2021.06.12 02:16:33 39.5992 26.4407 12.1 -.- 1.9 -.- TARTISIK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2021.06.12 01:40:50 36.4623 27.1555 8.5 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 01:28:27 37.8347 27.4247 21.8 -.- 1.7 -.- GOKCEALAN-SELCUK (IZMIR) İlksel
2021.06.12 01:19:51 36.4133 27.2395 5.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 01:17:08 37.7622 27.0252 8.4 -.- 1.7 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.06.12 01:15:45 36.4303 27.2518 9.7 -.- 2.0 -.- KOS ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 01:06:10 37.8037 26.3873 9.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 00:50:35 36.5860 26.9848 16.2 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 00:37:46 36.4783 27.1945 15.6 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.06.12 00:13:00 36.3702 27.2722 14.4 -.- 1.4 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?Birbirinden farklı masa oyunlarını keşfetmeye ne dersiniz?
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Bakkal, manav, kasap ve fırıncılara aşı sırası ne zaman gelecek?Bakkal, manav, kasap ve fırıncılara aşı sırası ne zaman gelecek?
Anahtar Kelimeler:
deprem kandilli rasathanesi

En Çok Okunan Haberler

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Türkiye-İtalya maçına damga vuran kare!

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Çocuğunu parka çıkaran baba, çatışmanın ortasında kalarak can verdi

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Erman Toroğlu maç sonunda patladı!

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Bakan Koca'dan 23.59'da aşı paylaşımı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Üst geçitte hareketli anlar! Bekçileri görünce kaçmaya başladı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 kişi serbest bırakıldı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

Kritik veriler açıklandı! İşte son durum

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Tam açılma bekleyenlere kötü haber

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Endişe yaratıyor! 65'ten fazla ülkede görüldü, aralarında Türkiye de var

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Bebeği kayboldu, annenin tepkisi 'pes' dedirtti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.