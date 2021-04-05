En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandillinin deprem listeleri de anlık olarak paylaşılıyor. En son 4 Nisan'da 3,6'lık deprem, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında kaydedilmiş, ondan sonraki depremler ise daha küçük şiddetli olarak kaydedilmişti. 5 Nisan Pazartesi deprem listesi ise anlık olarak güncelleniyor…

İŞTE 5 NİSAN PAZARTESİ KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ…

2021.04.05 06:43:25 37.9858 29.0348 10.0 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel

2021.04.05 05:58:00 35.0787 24.0835 37.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.05 05:28:54 40.2267 42.0883 9.2 -.- 2.2 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel

2021.04.05 05:24:54 35.0922 22.5423 86.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.05 05:23:24 38.9678 41.3048 17.2 -.- 2.0 -.- AGARTI-(MUS) İlksel

2021.04.05 05:05:52 37.8077 26.9167 5.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.05 03:48:30 40.6638 27.6560 12.9 -.- 1.9 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel

2021.04.05 03:05:37 38.9455 26.0503 8.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.05 02:41:24 38.9365 26.6515 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel

2021.04.05 02:31:40 42.0550 23.0670 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN İlksel

2021.04.05 02:31:13 38.9850 26.0655 9.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.04.05 02:25:25 36.3368 29.5792 11.7 -.- 1.4 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel

2021.04.05 01:13:04 36.4650 26.7432 93.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel

2021.04.05 01:03:38 34.6845 23.3988 31.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2021.04.05 01:02:50 37.3780 30.8985 8.0 -.- 1.6 -.- KIZILLI-BUCAK (BURDUR) İlksel

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