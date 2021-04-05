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  4. En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli deprem listesi

En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli deprem listesi

05.04.2021 07:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgemizde yaşanan sarsıntılardan dolayı 'deprem ülkesi' olarak adlandırılan Türkiye'nin birçok kentinde depremler görülüyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi, anlık olarak en son nerede deprem olduysa hem bölgeyi hem de depremin derinliği ve şiddetini paylaşıyor.

En son nerede deprem oldu? Deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli deprem listesi

AFAD ve Kandillinin deprem listeleri de anlık olarak paylaşılıyor. En son 4 Nisan'da 3,6'lık deprem, Akdeniz'in Girit Adası açıklarında kaydedilmiş, ondan sonraki depremler ise daha küçük şiddetli olarak kaydedilmişti. 5 Nisan Pazartesi deprem listesi ise anlık olarak güncelleniyor…

İŞTE 5 NİSAN PAZARTESİ KANDİLLİ DEPREM LİSTESİ…

2021.04.05 06:43:25 37.9858 29.0348 10.0 -.- 2.0 -.- GOLEMEZLI-AKKOY (DENIZLI) İlksel
2021.04.05 05:58:00 35.0787 24.0835 37.0 -.- 1.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.05 05:28:54 40.2267 42.0883 9.2 -.- 2.2 -.- ASAGI CAMLIKALE-HORASAN (ERZURUM) İlksel
2021.04.05 05:24:54 35.0922 22.5423 86.1 -.- 3.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.05 05:23:24 38.9678 41.3048 17.2 -.- 2.0 -.- AGARTI-(MUS) İlksel
2021.04.05 05:05:52 37.8077 26.9167 5.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.05 03:48:30 40.6638 27.6560 12.9 -.- 1.9 -.- SARAYLAR-MARMARA (BALIKESIR) İlksel
2021.04.05 03:05:37 38.9455 26.0503 8.1 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.05 02:41:24 38.9365 26.6515 11.6 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.04.05 02:31:40 42.0550 23.0670 10.2 -.- 3.0 -.- BULGARISTAN İlksel
2021.04.05 02:31:13 38.9850 26.0655 9.7 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.04.05 02:25:25 36.3368 29.5792 11.7 -.- 1.4 -.- SINNELI-KAS (ANTALYA) İlksel
2021.04.05 01:13:04 36.4650 26.7432 93.6 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2021.04.05 01:03:38 34.6845 23.3988 31.3 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.04.05 01:02:50 37.3780 30.8985 8.0 -.- 1.6 -.- KIZILLI-BUCAK (BURDUR) İlksel

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deprem kandilli rasathanesi

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