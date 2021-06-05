En son nerede deprem oldu? İşte 5 Haziran Cumartesi Kandilli ve AFAD son depremler listesi!

4 Haziran Cuma gece yarısı Muğla'nın Datça açıklarında yerin 6,6 kilometre altında ve 4,2 büyüklüğünde bir deprem kaydedilmişti. Bu ve bunun gibi anlık depremler, AFAD ve Kandilli’nin resmî sitesinde yer alan, ‘’Son depremler’’ bölümünden paylaşılıyor…

EN SON NEREDE DEPREM OLDU?

4 Haziran Cuma günü saat Muğla'nın Datça açıklarında gece yarısı saat 23:23te yerin 6,6 kilometre altında 4,2 büyüklüğünde bir deprem yaşanmıştı.

Öte yandan 5 Haziran Cumartesi günü ilk deprem gece yarısı saat 00:26'da kaydedildi. 2 şiddetinde Bolu'da olan deprem, hissedilmedi. Yine aynı dakikalarda Akdeniz'de 3 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sonrasında ise Akdeniz, İzmir'in Menderes ilçesi, yine Akdeniz ve Afyonkarahisar'da küçük sarsıntılar meydana geldi.

İŞTE SON DEPREMLER LİSTESİ

2021.06.05 08:07:53 36.1112 27.0142 10.2 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 07:43:20 36.3732 27.1860 8.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 07:31:40 36.3592 27.2470 18.4 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 07:06:07 37.0532 31.0520 134.5 -.- 1.5 -.- GOKCEPINAR-SERIK (ANTALYA) İlksel

2021.06.05 07:00:07 36.4665 27.3633 12.1 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 06:29:22 36.3973 27.1675 5.0 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 06:19:01 34.3717 30.0783 31.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 05:16:26 37.4588 36.5430 5.7 -.- 1.7 -.- COKRAN-(KAHRAMANMARAS) İlksel

2021.06.05 04:43:01 37.3818 27.6782 1.6 -.- 1.8 -.- KIZILCAKUYU-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 04:37:08 40.4022 27.1107 5.7 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.06.05 04:36:52 40.4130 27.1362 14.6 -.- 2.1 -.- DEGIRMENCIK-BIGA (CANAKKALE) İlksel

2021.06.05 04:26:32 36.3448 27.1625 17.1 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 04:17:47 37.1620 27.8357 3.8 -.- 1.5 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) İlksel

2021.06.05 04:16:07 39.2432 26.1615 4.2 -.- 1.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 04:07:45 39.2515 26.1575 8.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2021.06.05 03:14:57 37.8742 27.5753 9.8 -.- 1.4 -.- GERMENCIK (AYDIN) İlksel

2021.06.05 02:45:52 35.4032 30.5200 11.1 -.- 2.7 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:58:19 37.8947 29.8928 5.0 -.- 2.3 -.- YUREGIL-DAZKIRI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.05 01:57:47 37.8228 29.8980 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-BASMAKCI (AFYONKARAHISAR) İlksel

2021.06.05 01:52:53 36.0005 26.8092 12.4 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:39:23 36.0898 26.9362 4.8 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 01:15:28 38.0672 27.2275 3.0 -.- 2.0 -.- CAKALTEPE-MENDERES (IZMIR) İlksel

2021.06.05 00:57:35 36.3577 27.1962 7.1 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel

2021.06.05 00:29:04 36.8785 26.4710 10.7 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel

2021.06.05 00:26:14 40.7995 31.5923 5.1 -.- 2.0 -.- KOZLU-(BOLU) İlksel





