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En son saat 14.30 görüldü! Yiğit Acar gemide kayboldu, günlerdir haber alınamıyor

16.09.2022 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mısır'dan demir alan gemide makine mühendisi olarak görev yapan Yiğit Acar'dan 9 gündür haber alınamıyor. Gemide kaybolduğu belirlenen Acar'ın ailesi çocuklarından gelecek haberi umutla bekliyor. Çocuğu ile en son görüşmesini anlatan Sinan Acar, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz var. Çocuğum bulunsun istiyorum. Yüreğim yanıyor." dedi.

En son saat 14.30 görüldü! Yiğit Acar gemide kayboldu, günlerdir haber alınamıyor

Mısır'ın Suez Limanı’nda demir alıp açık denize açılan yük gemisinde makine mühendisi olarak görev yapan 24 yaşındaki Yiğit Acar'dan 9 gündür haber alınamıyor. Acar'ın babası Sinan Acar, "İlk gün kendisine ‘dinlen’ denmiş. Oğlum da kamarasına gidip istirahate çekilmiş. Ertesi gün oğlumu aradık, ulaşamadık, ortada yok" dedi.

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EN SON SAAT 14.30'DA GÖRÜLDÜ

Mısır'ın Suez Limanı'ndan demir alan gemide 4'üncü mühendis olarak çalışan gemi ve makine mühendisi Yiğit Acar’ın, 7 Eylül günü akşam saatlerinde gemide kaybolduğu belirlendi. Süveyş Kanalı'nı geçip, açık denizde seyreden gemide mürettebatın aramalarında Acar, bulanamadı. Kahire Büyükelçiliği’nce Mısır makamlarına bilgi verilen olayla ilgili başlatılan arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edildi. Kaybolduğu gün saat 14.30'da gemide görüldüğü öğrenilen mühendis için gidilen rota üzerinde arama çalışmaları sürüyor.

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UMUTLU BEKLEYİŞLERİNİ SÜRDÜRÜYORLAR

Dışişleri ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının ülkede başlatılan arama-kurtarma çalışmalarını takip ettiği gemicinin Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde umutlu bekleyişini sürdüren hemşire annesi Arzu ve öğretmen babası Sinan Acar, kaybolan çocuklarının bulunmasını istiyor.

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"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZDAN İSTEĞİMİZ VAR"

Çocuğu ile en son görüşmesini anlatan Sinan Acar, "En son görüşmemizde oğlum gitmesen havalar biraz daha ılısa dedik. ‘İlla babacım gideceğim, bu benim mesleğim. Çalışmak istiyorum’ dedi. Ayın 5’inde geminin kaptanıyla Mısır’a gittiler. Gemiye binince görüştük. İlk gün kendisine ‘dinlen’ denmiş. Oğlum da kamarasına gidip istirahate çekilmiş. Ertesi gün oğlumu aradık, ulaşamadık, ortada yok. Devletimiz, herkes bizleri aradı, Cumhurbaşkanı danışmanı aradı. Sayın Cumhurbaşkanımızdan isteğimiz var. Çocuğum bulunsun istiyorum. Yüreğim yanıyor. Cumhurbaşkanım, aramalar genişletilsin. Devletime, herkese teşekkür ederim. Milletimiz dualarını esirgemesin" dedi.

Elinde oğlunun fotoğrafıyla gözyaşı döken Arzu Acar da "Çocuğum bulunsun, başka bir şey istemiyorum. Çocuğumu oralarda bırakmasınlar. Cumhurbaşkanımıza, devletimize güveniyoruz. Bizi yalnız bırakmasınlar. Aramalar devam etsin" diye konuştu.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Geminin bağlı olduğu Movers Denizcilik'ten konuyla ilgili açıklamada ise şu ifadelere yer verilmişti:

"Son derece hızlı bir seklide bireysel ve uluslararası bir arama-kurtarma faaliyeti başlatılmıştır. Arama faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi gereği ve taleplerimiz üzerine, sürecin en başından bu yana bize büyük destek olan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ankara Ana Arama Kurtarma Merkezimiz ve Dışişleri Bakanlığımızın talebi üzerine Kahire Büyükelçiliğimiz marifetiyle Mısır makamlarına bilgi verilerek arama-kurtarma faaliyetlerine havadan da destek olunması talep edilmiştir. Bu kapsamda, yerel arama-kurtarma faaliyetleri halen sürdürülmekte olup, kayıp personelimizin bir an önce bulunmasına olan inanç ve umudumuzu korumaktayız. Kardeşimiz için sizlerin de dualarınızı eksik etmeyeceğinizi umarak, ortaya konan bu büyük çaba sonucunda iyi haberler almayı ümit ediyoruz. Ayrıca kayıp personelimizin, değerli ailesi ile de yakın temas ve irtibatta kalarak kendilerini gelişmelerden sürekli haberdar ediyoruz."

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
Mühendis Mısır gemi
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