'En Son Savaş'ta kritik gelişme

El Kaide'nin önceden Nusra Cephesi adını taşıyan Suriye kolunun liderliğinde bir şemsiye örgüt olan Tahrir el Şam bu konuda izleyeceği tavrını, gerekli "danışmaları" tamamladıktan sonra belirlediğini dün açıkladı.

Örgüt anlaşmaya uyacağını açık seçik ifade etmese de, kendi denetimi altındaki bölgede halkın güvenliğini sağlayacağını söyledi ve Türkiye'yi kast ettiği düşünülen bir ifadeyle, bu bölgenin korunması için gösterilen çabaları takdir ettiğini bildirdi.

Tahrir el Şam yaptığı yazılı açıklamada, "Ülke içinde ve dışında, özgürleştirilmiş bölgelerin korunması ve istila edilmesini, katliamlara sahne olmasını önlemek için gösterilen çabalara değer veriyoruz" dedi.

"Ancak işgalci Rusların hilelerine ve niyetlerine inanmak konusunda da uyarı yapıyoruz" diyen örgüt, kendisine yardıma gelmiş olan "yabancı savaşçıları" da unutmayacaklarını bildirdi.

İdlib'deki diğer güçlü isyancı örgüt olan ve Türkiye'nin desteklediği grupların oluşturduğu Ulusal Kurtuluş Cephesi de daha önce Türk-Rus anlaşmasını destekleyeceğini açıklamıştı.