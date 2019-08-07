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En tatlı hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:21 | Son Güncelleme

KARS'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı.

En tatlı hasat

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı. Merkeze bağlı Aydınalan köyünde kovanlardaki petekleri çıkaran Karadeniz kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 lira arasında satacaklarını söyledi.
Artan sıcaklıklar sonrası kırsalda otların kuruduğu Kars’ta arıcılar bal hasadı için kolları sıvadı. Aydınalan köyünde 20 yıldır arıcılık yapan Savaş ve Burhan Karadeniz kardeşler, 70 kovandaki balı çıkarmak için sabah erken saatlerde çalışmaya başladı. Kovanlardaki petekleri büyük bir dikkatle çıkaran Karadeniz kardeşler, makinede balları süzdü. Peteklerdeki balı ayıklayan kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 TL arasında satışa sunacaklarını bildirdi.
Doğayı ve çiçekleri tanımak için arıcılığa başladığını belirten Savaş Karadeniz, hem ek gelir elde ettiğini hem de arıyı, doğayı ve çiçekleri tanıma imkanı bulduğunu söyledi. 70 kovanlarının olduğunu aktaran Karadeniz, mart ayından itibaren arılarla ilgilendiklerini, hastalıklarla mücadele ettiklerini ve her şeye dikkat ettikleri için organik bal üretmenin de keyfini çıkardıklarını söyledi.
Hasat zamanının da başladığını kaydeden Karadeniz, balları süzdükten sonra paketleyip satışa başlayacaklarını belirtti. Organik balın tadına doyum olmadığını bunun da yenilince anlaşıldığını aktaran Karadeniz, verimli geçen mayıs- haziran dönemi sonrası yaşanan sıcaklıklar ve esen rüzgarla otların kuruduğunu belirtti.
Burhan Karadeniz de "Halkımıza 20 yıldan bu yana şekersiz bal üretiyoruz. Şimdi de hasat zamanı geldi. Havaların kurak gitmesi nedeniyle istediğimiz balı alamadık. Verim yarı yarıya düştü" dedi.

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En tatlı hasatEn tatlı hasatEn tatlı hasatEn tatlı hasat

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