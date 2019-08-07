HABER

En tatlı hasat

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2019 09:44 | Son Güncelleme

KARS'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı.

Bedir ALTUNOK/KARS, (DHA)- KARS'ta yaz sıcaklarının artması ve otların kurumasıyla birlikte kovanlarda bal hasadı da başladı. Merkeze bağlı Aydınalan köyünde kovanlardaki petekleri çıkaran Karadeniz kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 lira arasında satacaklarını söyledi. Artan sıcaklıklar sonrası kırsalda otların kuruduğu Kars’ta arıcılar bal hasadı için kolları sıvadı. Aydınalan köyünde 20 yıldır arıcılık yapan Savaş ve Burhan Karadeniz kardeşler, 70 kovandaki balı çıkarmak için sabah erken saatlerde çalışmaya başladı. Kovanlardaki petekleri büyük bir dikkatle çıkaran Karadeniz kardeşler, makinede balları süzdü. Peteklerdeki balı ayıklayan kardeşler, organik olarak ürettikleri balın kilosunu 80 ile 100 TL arasında satışa sunacaklarını bildirdi. Doğayı ve çiçekleri tanımak için arıcılığa başladığını belirten Savaş Karadeniz, hem ek gelir elde ettiğini hem de arıyı, doğayı ve çiçekleri tanıma imkanı bulduğunu söyledi. 70 kovanlarının olduğunu aktaran Karadeniz, mart ayından itibaren arılarla ilgilendiklerini, hastalıklarla mücadele ettiklerini ve her şeye dikkat ettikleri için organik bal üretmenin de keyfini çıkardıklarını söyledi. Hasat zamanının da başladığını kaydeden Karadeniz, balları süzdükten sonra paketleyip satışa başlayacaklarını belirtti. Organik balın tadına doyum olmadığını bunun da yenilince anlaşıldığını aktaran Karadeniz, verimli geçen mayıs- haziran dönemi sonrası yaşanan sıcaklıklar ve esen rüzgarla otların kuruduğunu belirtti. Burhan Karadeniz de "Halkımıza 20 yıldan bu yana şekersiz bal üretiyoruz. Şimdi de hasat zamanı geldi. Havaların kurak gitmesi nedeniyle istediğimiz balı alamadık. Verim yarı yarıya düştü" dedi.

PARTNERBu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek Bu adımları atmak hayat kalitenizi yükseltecek
İzmir'deki o kooperatif ikinci kez denetime alındıİzmir'deki o kooperatif ikinci kez denetime alındı
Kilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyorKilosu 600 lira olan karakovan balı yok satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Oktay Kaynarca'dan Meryem Uzerli paylaşımı!

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Jennifer Lopez fırtınası esti! 'Türkiye'de olmaktan çok mutluyum'

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Öz oğluna öyle bir işkence yaptı ki... Kanınız donacak!

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

Kurban Bayramı'nda ücretsiz olacak!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

İstanbul-İzmir arasını 3.5 saate düşürecek yol bugün açılıyor

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Bir otobüs yangını daha! Yolcular tahliye edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobilinin sahte belgelerle satıldığını öğrendi

Başına gelmeyen kalmadı! Arabasını otoparka kapattı

Antep fıstığı için gece gündüz silahlı nöbet tutuyorlar

Silahla nöbet tutuyorlar! Neyi koruduklarını tahmin edemezsiniz

Ömerli Barajı'ndaki su seviyesi son 5 yılın en düşük seviyesine geriledi

Son 5 yılın en düşüğü! Havadan böyle görüntülendi

Çengel boynuzlu dağ keçileri Gümüşhane’yi mesken tuttu

Şaşırtan tablo! Hepsi Gümüşhane'de görüldü

Manisa Soma'da 3.4 büyüklüğünde deprem

Manisa'da deprem!

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

Başkentte cinsel içerikli sahte ürün operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.