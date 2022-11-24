En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Sağlık beslenme birçok kişiyi yedikleri ve içtikleri konusunda bilinçlendirdi. Paketli ürünleri satın alırken içindekiler etiketini okuyanların sayısı bir hayli arttı. Ancak bunlara rağmen, zararlı olduğu halde veya düşünüldüğü kadar sağlıklı olmadığı halde sağlıklı olduğu düşünülen yiyecekler var. İşte mesafeli durmanız gereken yiyecekler...

GLUTENSİZ YİYECEKLER

Glutensiz demek sağlıklı demek değildir. Hatta işlenmiş glutensiz yiyecek ve tatlılar daha fazla kalori ve ilave şeker içerebilir. Ayrıca glutensiz besinlerde protein, lif, bazı vitamin ve mineraller yer almaz. Glutensiz yiyecek alırken içeriğini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

AZ YAĞLI VEYA YAĞSIZ BESİNLER

Bir besinin yağ oranının düşük olması daha sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Genellikle lezzet kaybını telafi etmek için üreticiler az yağlı ve yağsız ürünlerde yağı şekerle değiştirirler.

GRANOLA VE GRANOLA BAR

Son yılların en popüler yiyeceklerinden biri olan granola ve granola barlarla ilgili büyük bir kafa karışıklığı var. Granola besin değeri yüksek olsa da şeker miktarı da yüksek olan yiyeceklerdendir. Yüksek miktarda ilave şeker içerirler ve kalorileri çok yüksektir.

MEYVELİ YOĞURTLAR

Marketlerdeki soğuk zincir raflarını süsleyen meyveli yoğurtları ne kendiniz için ne de çocuklar için almamalısınız. Bunlar da yoğun şeker, tatlandırıcı, renklendirici birçok kimyasallar içerirler. Tatlı bir zehir diyebiliriz aslında. Özelikle çocuklardan kesinlikle uzak tutulmalı. Bunun yerine sade yoğurda taze meyve eklenmesi çok daha doğru bir seçim olur.

PROTEİNLİ SÜTLER VE BARLAR

Protein içeriğinin yüksek olması, o ürünün sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu ürünler birçok yapay tatlandırıcı, renklendirici kimyasal maddeler içerir. Doğal yollardan (et, süt, yumurta, baklagiller) protein almak en sağlıklısı.



