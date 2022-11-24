HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

24.11.2022 07:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son yılların gündemden düşmeyen konusu sağlıklı beslenme. Sağlıklı beslenme ile birlikte yiyecek çeşitliliği de arttı. Bazı yiyecekler de kavram karmaşası yaşanıyor. Bu kavramlar yüzünden zararlı olmasına rağmen sağlıklı olduğu düşünülen besinler sıklıkla tüketiliyor. Özellikle aralarında bazıları var ki ne kendinizin ne de çocukların yememesi gerekiyor.

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Sağlık beslenme birçok kişiyi yedikleri ve içtikleri konusunda bilinçlendirdi. Paketli ürünleri satın alırken içindekiler etiketini okuyanların sayısı bir hayli arttı. Ancak bunlara rağmen, zararlı olduğu halde veya düşünüldüğü kadar sağlıklı olmadığı halde sağlıklı olduğu düşünülen yiyecekler var. İşte mesafeli durmanız gereken yiyecekler...

GLUTENSİZ YİYECEKLER

Glutensiz demek sağlıklı demek değildir. Hatta işlenmiş glutensiz yiyecek ve tatlılar daha fazla kalori ve ilave şeker içerebilir. Ayrıca glutensiz besinlerde protein, lif, bazı vitamin ve mineraller yer almaz. Glutensiz yiyecek alırken içeriğini kontrol etmeyi ihmal etmeyin.

iStock-477725093

AZ YAĞLI VEYA YAĞSIZ BESİNLER

Bir besinin yağ oranının düşük olması daha sağlıklı olduğu anlamına gelmez. Genellikle lezzet kaybını telafi etmek için üreticiler az yağlı ve yağsız ürünlerde yağı şekerle değiştirirler.

Siz de yemeyin, çocuklardan uzak tutun! Zehirden farkı yok Siz de yemeyin, çocuklardan uzak tutun! Zehirden farkı yok

GRANOLA VE GRANOLA BAR

Son yılların en popüler yiyeceklerinden biri olan granola ve granola barlarla ilgili büyük bir kafa karışıklığı var. Granola besin değeri yüksek olsa da şeker miktarı da yüksek olan yiyeceklerdendir. Yüksek miktarda ilave şeker içerirler ve kalorileri çok yüksektir.

MEYVELİ YOĞURTLAR

Marketlerdeki soğuk zincir raflarını süsleyen meyveli yoğurtları ne kendiniz için ne de çocuklar için almamalısınız. Bunlar da yoğun şeker, tatlandırıcı, renklendirici birçok kimyasallar içerirler. Tatlı bir zehir diyebiliriz aslında. Özelikle çocuklardan kesinlikle uzak tutulmalı. Bunun yerine sade yoğurda taze meyve eklenmesi çok daha doğru bir seçim olur.

iStock-682268166

PROTEİNLİ SÜTLER VE BARLAR

Protein içeriğinin yüksek olması, o ürünün sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Bu ürünler birçok yapay tatlandırıcı, renklendirici kimyasal maddeler içerir. Doğal yollardan (et, süt, yumurta, baklagiller) protein almak en sağlıklısı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
TikTok fenomenleri ve uzmanlar ilk kez aynı fikirde! Bunu yaparsanız...TikTok fenomenleri ve uzmanlar ilk kez aynı fikirde! Bunu yaparsanız...
Zihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyorZihinsel engelli kadın evden her kaçışında hamile kalıyor
AK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracakAK Parti'ye sürpriz katılım! Gündeme damgasını vuracak
Anahtar Kelimeler:
sağlıksız gıdalar

En Çok Okunan Haberler

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

ÖTV matrah düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Murat Sancak'tan Cristiano Ronaldo açıklaması

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Rusya'dan geniş çaplı saldırı!

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Erdoğan'ın hediyesi şaşırttı: Daha önce bunu görmemiştim

Uludağ'da kar yağışı başladı

Uludağ'da kar yağışı başladı

İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!

İYİ Partili isimden ses getirecek açıklama!

İlginizi Çekebilir

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Kendinize bu kötülüğü yapmayın: Bir kaşığı psikolojiyi yerle bir ediyor

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

Onlarca kategorideki binlerce üründe çılgın indirim! Hızlı davranan kazanıyor

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

En tatlı zehir! Çocuklara kesinlikle vermeyin

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Kızdı, sinirlendi ama... Hayat kurtaran formül

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.