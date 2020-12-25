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En ucuz kış lastiği Aralık 2021... Güncel kış lastiği fiyat listesi! Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?

25.12.2020 08:26 | Son Güncelleme:
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En ucuz kış lastiği Aralık 2021... Güncel kış lastiği fiyat listesi! Kış lastiği alırken nelere dikkat etmeli?

Kış lastiği uygulamasının 1 Aralık itibari ile başlamasının ardından vatandaşlar en uygun kış lastiği fiyatlarını araştırmaya başladı. Aracın ve sürücünün güvenliğini en yüksek seviyede sağlayabilmesi için büyük desteği olan kış lastiğini kullanmak oldukça önemli. Peki en ucuz kış lastiği hangisi? İşte kış lastiği güncel fiyat listesi!

Kış mevsiminde sürücünün ve aracın güvenliğini en yüksek sevide tutmaya yardımcı olan kış lastiği kullanmak oldukça önemli bir konu. Hususi otomobiller için kış lastiği zorunlu olmasa da güvenlik için birçok vatandaş kullanmaya devam ediyor. En ucuz kış lastiği fiyatlarını araştıran vatandaşlara, kış lastiğinin uygun fiyatlı da olsa sürüş güvenliğini sağlayanlardan birini seçmenizi tavsiye ederiz.
Peki kış lastiği alırken nelere dikkat edebiliriz?

EN UYGUN KIŞ LASTİĞİ HANGİSİ?

Birçok vatandaşın gündeminde en uygun kış lastiği yer alıyor. Kış aylarında yaşanan ıslak zeminde tehlikesini yaşamamak için kullanılan kış lastiği sürüş güvenliği için hayati öneme sahip. Vatandaşlar kış lastiğinin yakıt tüketiminde de etkili olduğunu bildiği için araştırma yaparken, hem uygun hem de kaliteli kış lastiği fiyatlarını araştırıyor. Özellikle kalitesi az ve verimsiz kış lastikleri hem paranızın boşa gitmesine hem de can güvenliğinizin riske atılmasına neden oluyor. Piyasada şu an oldukça çok çeşitte kış lastiği yer alıyor fakat aralarında en uygun olanını edinmenizde fayda var. Şu an için 2020 fiyatları haberimizde yer alıyor, 2021 yılına girdiğimizde kış lastiği fiyatları güncellendiğinde haberimize ekleyeceğiz.İşte jant sınıfına göre güncel kış lastiği fiyatları...

kış lastiği fiyatları 2021

15 İNÇ KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI ARALIK 2020

Semperit 185/65/15 inç kış lastiği fiyatı :312.8 lira

Laufenn 195/65/15 kış lastiği fiyatı :314.5 lira

Milestone 195/65/15 kış lastiği fiyatı :318.1 lira

Nokian 185/65/15 kış lastiği fiyatı :337.5 lira

Riken 185/60/15 kış lastiği fiyatı :349.2 lira

kış lastiği (4)

Petlas 195/60/15 kış lastiği fiyatı :391 lira

Goodyear 195/60/15 kış lastiği fiyatı :432.8 lira

Continental 195/65/15 kış lastiği fiyatı :437.3 lira

Pirelli 185/60/15 kış lastiği fiyatı :438.8 lira

Lassa 205/65/15 kış lastiği fiyatı :451 lira

Michelin 185/65/15 kış lastiği fiyatı :621 lira

kış lastiği fiyatları 2021

16 İNÇ KIŞ LASTİĞİ FİYATLARI ARALIK 2020

Milestone 205/60/16 inç kış lastiği fiyatı :386.3 lira

Riken 195/60/16 kış lastiği fiyatı :420.4 lira

Semperit 205/60/16 kış lastiği fiyatı :437 lira

Petlas 205/60/16 kış lastiği fiyatı :450 lira

Kormoran 205/65/16 kış lastiği fiyatı :462.6 lira

Lassa 205/60/16 kış lastiği fiyatı :497 lira

kış lastiği (3)

Roadstone 195/60/16 kış lastiği fiyatı :527.1 lira

Barum 205/60/16 kış lastiği fiyatı :550 lira

Nokian 195/60/16 kış lastiği fiyatı : 597 lira

Pirelli 205/65/16 kış lastiği fiyatı : 623 lira

Goodyear 205/60/16 kış lastiği fiyatı: 702 lira

Michelin 205/60/16 kış lastiği fiyatı: 868.9 lira

NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar lastiklerin adet fiyatıdır. Kış lastiği aldıktan sonra; takma, balans ayarı, sökme, ve gerekirse sibop değişimi gereklidir.

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