En ucuz otomobiller, 2021 asgari ücret maaşı ile kaç yılda alınır?

Daha önce en ucuz otomobillerin fiyatlarını size bu sayfalar üzerinden verilmişti. Bu kez Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte, en ucuz otomobilleri kaç ayda alabileceğimiz konusuna el atmak istedik. İşte asgari ücret ile en ucuz otomobiller kaç ayda alınır?
En ucuz araba listesinde 158 bin 900 lira ile Dacia Sandero yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 123 bin 900 lira ile Fiat Egea yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 3.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 231 bin 200 lira ile Honda Civic yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 6.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 139 bin 400 lira ile Kia Rio yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 386 bin lira ile Mercedes A180 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 11.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 192 bin 500 lira ile Peugeot 208 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 137 bin 900 lira ile Renault Clio yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 161 bin 500 lira ile Seat Ibiza yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 190 bin 900 lira ile Toyota Corolla yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 187 bin 300 lira ile Volkswagen Polo yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.
En ucuz araba listesinde 141 bin 600 lira ile Hyundai i10 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.