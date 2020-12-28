En ucuz otomobiller, 2021 asgari ücret maaşı ile kaç yılda alınır?

Daha önce en ucuz otomobillerin fiyatlarını size bu sayfalar üzerinden verilmişti. Bu kez Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte, en ucuz otomobilleri kaç ayda alabileceğimiz konusuna el atmak istedik. İşte asgari ücret ile en ucuz otomobiller kaç ayda alınır?

DACIA SANDERO

En ucuz araba listesinde 158 bin 900 lira ile Dacia Sandero yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4.5 yılda alabiliyorsunuz.

FIAT EGEA

En ucuz araba listesinde 123 bin 900 lira ile Fiat Egea yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 3.5 yılda alabiliyorsunuz.

HONDA CIVIC SEDAN

En ucuz araba listesinde 231 bin 200 lira ile Honda Civic yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 6.5 yılda alabiliyorsunuz.

KIA RIO

En ucuz araba listesinde 139 bin 400 lira ile Kia Rio yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.

MERCEDES A180

En ucuz araba listesinde 386 bin lira ile Mercedes A180 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 11.5 yılda alabiliyorsunuz.

PEUGEOT 208

En ucuz araba listesinde 192 bin 500 lira ile Peugeot 208 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.