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En ucuz otomobiller, 2021 asgari ücret maaşı ile kaç yılda alınır?

28.12.2020 12:12 | Son Güncelleme:
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En ucuz otomobiller, 2021 asgari ücret maaşı ile kaç yılda alınır?

Binlerce çalışanın beklediği 2021 yılı asgari ücret net rakamı son dakika haberi ile belli oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliği yaptığı toplantıda 2021 yılı asgari ücret miktarı 2 bin 825 TL olarak belirlendi. Peki asgari ücret ile en ucuz otomobiller kaç ayda alınır?

Daha önce en ucuz otomobillerin fiyatlarını size bu sayfalar üzerinden verilmişti. Bu kez Asgari ücretin belli olmasıyla birlikte, en ucuz otomobilleri kaç ayda alabileceğimiz konusuna el atmak istedik. İşte asgari ücret ile en ucuz otomobiller kaç ayda alınır?

Dacia Sandero

DACIA SANDERO

En ucuz araba listesinde 158 bin 900 lira ile Dacia Sandero yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4.5 yılda alabiliyorsunuz.

Fiat Egea

FIAT EGEA

En ucuz araba listesinde 123 bin 900 lira ile Fiat Egea yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 3.5 yılda alabiliyorsunuz.

Honda Civic

HONDA CIVIC SEDAN

En ucuz araba listesinde 231 bin 200 lira ile Honda Civic yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 6.5 yılda alabiliyorsunuz.

Kia Rio

KIA RIO

En ucuz araba listesinde 139 bin 400 lira ile Kia Rio yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.

Mercedes A Serisi

MERCEDES A180

En ucuz araba listesinde 386 bin lira ile Mercedes A180 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 11.5 yılda alabiliyorsunuz.

Peugeot 208

PEUGEOT 208

En ucuz araba listesinde 192 bin 500 lira ile Peugeot 208 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.

Renault Clio

RENAULT CLIO (ESKİ KASA)

En ucuz araba listesinde 137 bin 900 lira ile Renault Clio yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.

Seat Ibiza

SEAT IBIZA

En ucuz araba listesinde 161 bin 500 lira ile Seat Ibiza yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4.5 yılda alabiliyorsunuz.

Toyota Corolla

TOYOTA COROLLA

En ucuz araba listesinde 190 bin 900 lira ile Toyota Corolla yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.

Volkswagen Polo

VOLKSWAGEN POLO

En ucuz araba listesinde 187 bin 300 lira ile Volkswagen Polo yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 5.5 yılda alabiliyorsunuz.

Hyundai i10

HYUNDAI i10

En ucuz araba listesinde 141 bin 600 lira ile Hyundai i10 yer alıyor. Bu aracı hiçbir harcama yapmadan yaklaşık olarak 4 yılda alabiliyorsunuz.

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