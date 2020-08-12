En ucuzu 10 milyon dolar! İşte dünyanın en pahalı arabaları...

Otomobil sanayisinde dev markalar sürekli bir rekabet halindeler. Kendi mühendisleri tarafından geliştirilen araçların reklamlarını yaparak pazarlarını genişletme uğraşındalar. 20. yüzyılın başları ile gelişmeye başlayan araç sektörünün şu an geldiği konum ciddi anlamda büyük bir başarı. Doğa dostu elektrikli arabaların da üretilmesi, sürücüler için farklı güç kaynaklarına sahip araç kullanma fırsatı doğurdu. Bu araçların hepsi zamandan kazanmayı sağlasa da bazı modeller sadece bununla kalmıyor ve kullanıcılar için yüksek hız, aşırı konfor gibi özellikler sunuyor. Bu özellikleri barındıran arabaların birçoğu da dudak uçuklatan fiyatlardan satılıyor. Dünya üzerinde ev fiyatlarının kat kat üstünde satılan araç sayısı hiç az değil.

DÜNYANIN EN PAHALI ARABALARI

BUGATTI VEYRON SUPER SPORT

Hızlı ve pahalı denince akla ilk gelen araba modellerinden biri olan Bugatti Veyron Super Sport, zenginlerin sürmeyi sevdiği araçlardan biri. Diğer pahalı modellere nazaran Bugatti bu model için seri üretime geçmiştir. Eğer yeterince paranız varsa istediğiniz zaman bu aracı satın alabilirsiniz. Çıkış tarihi olan 2010 yılında en pahalı araç unvanına sahip olsa da yıllar içinde yerini yeni modellere bıraktı. Ancak hala dünyanın en pahalı araçlarından biri.