En ucuzu 10 milyon dolar! İşte dünyanın en pahalı arabaları...

Otomobil sanayisinde dev markalar sürekli bir rekabet halindeler. Kendi mühendisleri tarafından geliştirilen araçların reklamlarını yaparak pazarlarını genişletme uğraşındalar. 20. yüzyılın başları ile gelişmeye başlayan araç sektörünün şu an geldiği konum ciddi anlamda büyük bir başarı. Doğa dostu elektrikli arabaların da üretilmesi, sürücüler için farklı güç kaynaklarına sahip araç kullanma fırsatı doğurdu. Bu araçların hepsi zamandan kazanmayı sağlasa da bazı modeller sadece bununla kalmıyor ve kullanıcılar için yüksek hız, aşırı konfor gibi özellikler sunuyor. Bu özellikleri barındıran arabaların birçoğu da dudak uçuklatan fiyatlardan satılıyor. Dünya üzerinde ev fiyatlarının kat kat üstünde satılan araç sayısı hiç az değil.
DÜNYANIN EN PAHALI ARABALARI
BUGATTI VEYRON SUPER SPORT
Hızlı ve pahalı denince akla ilk gelen araba modellerinden biri olan Bugatti Veyron Super Sport, zenginlerin sürmeyi sevdiği araçlardan biri. Diğer pahalı modellere nazaran Bugatti bu model için seri üretime geçmiştir. Eğer yeterince paranız varsa istediğiniz zaman bu aracı satın alabilirsiniz. Çıkış tarihi olan 2010 yılında en pahalı araç unvanına sahip olsa da yıllar içinde yerini yeni modellere bıraktı. Ancak hala dünyanın en pahalı araçlarından biri.
LAMBORGHINI SESTO ELEMENTO
Sadece 22 tane üretilen Lambarghini Sesto Elemento dünyanın en pahalı araçları listesinin başlarında yer alıyor. Bir tanesinin ücretinin 20 milyon dolar olduğunu düşününce buna şaşırmak garip olabilir.
ASTON MARTIN VULCAN
Fiyatı 23 milyon dolar olarak belirlenen Aston Martin Vulcan'dan dünya üzerinde sadece 24 tane bulunuyor. Bu araç sadece pistler için üretilmişti. Ancak İngiliz markası RML Group, aracı modifiye ederek yollara çıkmaya uygun hale getirebildi.
LAMBORGHINI VENENO
Lüks araba modelleri ile tanınan Lamborghini markası Veneno ile zengin kesimlere hitap etmeye devam ediyor. 100 km/s hıza sadece 2,9 saniyede çıkabilen araç hız tutkunlarının hayalini süslüyor. Lamborghini'nin kuruluşunun 50.yılını kutlamak için üretilen Veneno'dan yalnızca 9 tane bulunuyor. İtalyan bayrağını sembolize etmek için beyaz, yeşil ve kırmızı renklere sahip birer tane araç üretilmiştir. Eğer şans eseri bir yerde yeşil, kırmızı veya beyaz renklere sahip Lamborghini Veneno'ya denk gelirseniz herhangi bir benzerinin olmadığını aklınızda bulundurun.
ROLLS ROYCE PHANTOM SERENITY
Aşırı lüks kategorisinde bulunan bu aracı satın alabilmek için en azından milyoner olmalısınız. Rolls Royce markasının gözde modellerinden olan bu araç için 11 milyon dolar değer biçilmiş.
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