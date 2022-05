En ufak toz partiküllerini bile toplayan Arnica Cyclone süpürge kullananlar ve yorumları

Hayatınızı kolaylaştıracak bir elektrikli süpürge arayışındaysanız birbirinden farklı marka ve özellikteki yüzlerce ürün arasından seçim yapmak hiç kolay olmuyor. Bu yüzden seçiminizde size yardımcı olacak bir ürün incelemesiyle karşınızdayız! O hâlde Arnica'nın en çok tercih edilen modellerinden biri olan ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge'nin özelliklerini, avantaj ve dezavantajlarını öğrenmeye ne dersiniz? Endişelenmeyin, elbette Arnica Cyclone elektrikli süpürge kullananların yorumlarına yer vermeyi unutmadık.

Arnica ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge

Arnica ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge'nin teknik özellikleri

Ses Seviyesi (dB): 75

Su Haznesi: Yok

Toz Haznesi: Var

Motor Gücü (watt): 750

Toz Torbası: Var

Hepa Filtre: Yok

Arnica, yeni nesil tasarımları ve kullanışlı ürünleri ile elektrikli ev aletleri kategorisinde önemli bir yere sahip. 750 Watt'lık emiş gücüyle yüksek performans gösteren model, toz torbasız özelliğiyle öne çıkıyor. Bu sayede toz torbası değiştirme veya çırpma zahmetini ortadan kaldırıyor. Ürün, şeffaf yıkanabilir toz haznesine sahip. Bu sayede kullanıcılarına haznenin içini açmadan dışarıdan kontrol etme olanağı tanıyor. Arnica Cyclone Süpürge'nin, temizlenmesi veya ulaşılması zor yerler için dar uçlu aparatı, perde fırçası, halı temizleme ve aksesuar askısı başlığı gibi parçaları bulunuyor. Böylelikle evinizin her alanında derinlemesine temizlik sağlıyor. A sınıfı enerjiyle çalışan model, elektrik tasarrufunu göz ardı etmeyerek süpürme işlemlerinizi gönül rahatlığıyla gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Cihazın ergonomik tasarımıysa olası takılmaları engelleyerek kusursuz bir deneyim yaşatıyor. Aynı zamanda yeni üretilmiş süpürme ucu işinizi hızlıca bitirmenize destek olurken diğer yandan vakit kaybını da engelliyor. 5 metre kablo uzunluğuna sahip Arnica ET14402 Cyclone, 8 metre erişim mesafesiyle evinizin her bölgesi için büyük kolaylık sağlıyor. Bununla birlikte 2.5 litre toz toplama kapasiteli süpürge, temizliği keyifli hâle getirirken teleskopik emiş borusu ise ergonomi konusunda kullanıcıların beklentisi karşılıyor. "Peki, Arnica ET14402 Cyclone kutu içeriğinde neler var?" diye soracak olursanız hemen kısaca yanıtlayalım. Cihaz kutusu içerisinde temizlik için gerekli aparatların yanında ürünün garanti belgesi ve kullanım kılavuzu yer alıyor. Gülkurusu rengiyle her zevke hitap eden ve evinizde şık bir görünüm yaratan süpürge, kullanmadığınız anlarda kolayca muhafaza ediliyor. Çek-bırak sistemli kablo toparlayıcısı pratik kullanımıyla avantaj sağlıyor. Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge özelliklerine bakıldığında ürünün tüm bu detaylarıyla tercih edilmeye değer yüksek performanslı bir ürün olduğunu belirtmek gerekiyor.

Arnica ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge'nin avantajları ve dezavantajları

"Arnica ET14402 Cyclone kullanıcılarına nasıl avantajlar sağlıyor?" diye merak edenlerin soru işaretlerini ortadan kaldıracak ürün avantajlarından bahsedecek olursak:

Ürünün toz torbasız olması Arnica Cyclone özelliklerinden en önemlisi olarak karşımıza çıkıyor. Böylece toz torbası için ekstra uğraşmanıza gerek kalmıyor.

8 metre erişim mesafesiyle evinizin her bölgesini temizleme avantajı sunuyor.

Ulaşması kolay olmayan alanlar için üretilen dar uçlu aparatı, halı temizleme ucu ve perde fırçası zamandan tasarruf ettiriyor.

2.5 litrelik toz haznesi sayesinde temizliğiniz yarıda kalmıyor.

Yıkanabilir özellikteki AFS filtre süpürgenizin uzun ömürlü olmasına yardımcı oluyor.

75 dB ses seviyesi, temizlik sırasında gürültüden hoşlanmayanlar için oldukça ideal.

Gelelim ürünün dezavantajlarına:

Ürünün HEPA filtresinin olmaması toza karşı alerjisi olanlar için bir dezavantaj olarak sayılabilir.

Cihazın çekim gücünü ayarlayabileceğiniz bir tuşunun olmaması diğer dezavantajlarından biri.

Arnica ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge'yi kullananların yorumları

Arnica Cyclone kullanıcı yorumlarına genel olarak bakıldığında ürünün halıyı kaldıracak emiş gücüne sahip olması en önemli özelliklerinden biri olarak öne çıkıyor. Arnica Cyclone kullananlar süpürgenin kolay çıkarılabilir filtresinin sağladığı kolaylık ve kırılmaya karşı dayanıklılığı konusunda hemfikir. Aynı zamanda ürünün diğer rakiplerine fazladan para ödemek zorunda bırakmaması ve bu yönüyle fiyat performans olarak oldukça başarılı olması Arnica Cyclone Süpürge yorumları arasında dikkat çekiyor. Arnica Cyclone Süpürge kullananlar süpürgenin hafif boyutu ve ergonomik tasarımı sayesinde fazla yer kaplamamasını olumlu buluyor. Bunların haricinde cihazın yüksek emiş gücünden kaynaklı halı üzerinde fazla kol gücü istememesi Arnica Cyclone yorumlarında göze çarpıyor.

Arnica ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge'ye alternatif ürünler

1. Hoover CHORUS Toz Torbasız Süpürge

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

2.5 litrelik toz toplama kapasitesiyle ideal temizlik sunan Hoover CHORUS Toz Torbasız Süpürge, Single Cyclone Teknolojisi sayesinde hava ve tozu birbirinden ayırarak üstün performans sağlıyor. Yıkanabilir EPA filtresi uzun ömürlü kullanım olanağı tanırken 550 Watt'lık çekim gücüyle evinizdeki tozları hızlıca topluyor. 78 dB ses seviyesine sahip süpürge, gürültü kirliliğine neden olmuyor ve sessiz bir temizlik deneyimi sunuyor. Toz torbasız özelliğiyle Arnica ET14402 Cyclone Elektrikli Süpürge ile benzerlik taşıyan ürün, toz torbası değiştirme zahmetinden sizi kurtarıyor. Halı ve sert zemin başlığının yanı sıra parkeler için özel üretilmiş aparatıyla zeminde ultra koruma sağlıyor.

2. Electrolux EUFC81DB Elektrikli Süpürge

UltraFlex filtreleme sistemine sahip Electrolux EUFC81DB Elektrikli Süpürge gelişmiş fonksiyonlarıyla öne çıkıyor. Ürün, alerjiye neden olan polen, toz gibi ince partikülleri filtreleyerek alerjik reaksiyon olasılığını azaltıyor. Yıkanabilir HEPA filtresi kolay temizlik imkânı sağlıyor. Ürünün 12 metrelik erişim mesafesi sayesinde evinizin her köşesini rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Siklon teknolojisi bulunan ürün, tozların havadan ayrılmasına yardımcı oluyor. Böylelikle düşük enerjiyle süpürgenizden yüksek performans almanızı kolaylaştırıyor. Cihazın kauçuk materyalden üretilen tekerlekleri sayesinde ise süpürme sırasında kolay manevra yapabilir, evinizi hızlıca süpürebilirsiniz.

3. Fakir Ranger Electronic Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

890 Watt'lık çekim gücüyle Arnica Cyclone Elektrikli Süpürge'yi aratmayan Fakir Ranger Electronic, çekiş gücü konusunda kullanıcıları memnun ediyor. Ürün, otomatik kablo sarıcı özelliğiyle birbirine karışan kabloları açma derdinden sizi kurtarıyor. Kolay boşaltılabilir toz haznesiyle olası tıkanmalara karşı süpürgeyi koruyarak süpürgenin kullanım süresinin kısalmasını engelliyor. Aynı zamanda süpürgenin hassas mobilya aparatı, kenar köşe aparatı ve teleskopik vakum borusu bulunuyor. Bu sayede Arnica ET14402 modelinde olduğu gibi kullanım sırasında büyük avantaj sağlıyor. Ayrıca cihazın 77.8 dB gürültü seviyesi, temizlik sırasında sesten rahatsızlık duymanıza mâni oluyor.

4. Philips FC9331/07 Powerpro City Powercyclone 5 Torbasız Elektrikli Süpürge

Emiş gücü konusunda oldukça başarılı ürün, 650 Watt'lık güce sahip. Philips Torbasız Elektrikli Süpürge, 7 metrelik hareket yarıçapıyla temizlik esnasında hareketinizi kısıtlamıyor. A sınıfı enerjiyle çalışan cihaz, fazla elektrik kullanımını engelliyor. Böylece temizliğinizi maksimum performansla gerçekleştirmenize yardımcı oluyor. Powercyclone 5 teknolojisiyle toz toplamada yüksek verimlilik elde edeceğiniz ürün, alerji filtresiyle hassas yapıya sahip kullanıcıların işini önemli ölçüde kolaylaştırıyor. Süpürgenin TriActive+ başlığı tek seferde sunduğu 3 temizlik hareketiyle evinizdeki büyük veya küçük tüm parçacıkları topluyor. Ürünün toz haznesini ise saniyeler içinde boşaltarak temizliğinize devam edebilirsiniz.

5. Grundig VCC 8170 Turbo Başlıklı Toz Torbasız Elektrikli Süpürge

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Arnica ET14402 Cyclone modeline alternatif gösterebileceğimiz sıradaki ürün, Grundig VCC 8170. Toz torbasız özelliğe sahip elektrikli süpürge, toz toplama kapasitesi ve çekiş gücü açısından Arnica ile benzerlik gösteriyor. 750 W motor gücüyle çalışan süpürge, ayarlanabilir emiş seviyesiyle kullanıcılarına farklılık sunuyor. Ürünün LED ışıklı turbo başlıklı özellikli olması evcil hayvan sahipleri için oldukça ideal bir seçim gibi gözüküyor. Cihaz dar ağızlı aparatı, mini turbo ve toz fırçası ile geniş kullanım imkânı sağlıyor. Bununla birlikte 2.7 litre toz kapasiteli Grundig VCC 8170, tek seferde temizlenebilir haznesiyle etrafa toz saçılmasını da engelliyor.