En uygun fiyatlı elektrikli otomobil hangisi?

İki kapılı şehir otomobili, 200 km menzili sizin kullanımınıza sunuyor. Dört kişilik otomobil, fiyatı ile Smart EQ Fortwo'dan yaklaşık 10K daha uygun.

Daha ucuza bir Renault Twizy alabilirsiniz, ancak Dartz gibi kapıları olmadığından aynı kategoride değerlendirilemez. Bu arada FreZe Nikrob, Çin'de 4.500 $ 'a eşdeğer satılan Wuling Mini-EV ile benzer olacak.

İÇERİDE NELER VAR?

İç mekan oldukça sade. Havalandırma kumandaları ve birkaç kontrol paneli dışında kokpit oldukça sade. Açıkçası, ucuz mikro otomobiller söz konusu olduğunda, iç mekan harika görünüyor. Dartz, arka koltuklara kaplama opsiyonu sunuyor. Dartz, Avrupa pazarıyla daha uyumlu hale gelebilmek için bazı donanımlara sahip olacak. Yeni farlar ve hava yastıkları bunlardan sadece bir kaçı.



