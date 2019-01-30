En uzak köyleri seçip öğrencileri donattılar

Amasya İl Jandarma Komutanlığı il merkezine en uzak mesafede bulunan köy okullarındaki öğrencileri kışlık

giysilerle donattı.

‘Okullarımız Jandarma İle Buluşuyor’ ile ‘Kardeş Okul, Kardeş Kurum’ adlı projeler kapsamında yapılan ziyaretlere personeliyle birlikte katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, köy okulu öğrencilerini ayakkabı ve giysilerle buluşturup yüzlerini güldürdü.

Ekonomik durumu ve alım gücü zayıf velilerin okul idareleri tarafından tespit edilmesi sonrası İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından temin edilerek isme özel hazırlanan ayakkabı, kışlık bot, elbise ve eldivenlerin hediye edildiği öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve kırtasiye malzemesi de dağıtıldı.

Jandarma Komutanı Yıldız ve personeline teşekkür eden Taşova Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulu Müdürü Erol Gökçe, söz konusu projelerle asker ve çocuklar arasındaki bağın daha güçlendiğini söyledi.

