En uzak köyleri seçip öğrencileri donattılar

Amasya İl Jandarma Komutanlığı il merkezine en uzak mesafede bulunan köy okullarındaki öğrencileri kışlık
giysilerle donattı.
‘Okullarımız Jandarma İle Buluşuyor’ ile ‘Kardeş Okul, Kardeş Kurum’ adlı projeler kapsamında yapılan ziyaretlere personeliyle birlikte katılan İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, köy okulu öğrencilerini ayakkabı ve giysilerle buluşturup yüzlerini güldürdü.
Ekonomik durumu ve alım gücü zayıf velilerin okul idareleri tarafından tespit edilmesi sonrası İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından temin edilerek isme özel hazırlanan ayakkabı, kışlık bot, elbise ve eldivenlerin hediye edildiği öğrencilere jandarma çocuk dergisi ve kırtasiye malzemesi de dağıtıldı.
Jandarma Komutanı Yıldız ve personeline teşekkür eden Taşova Uluköy Şehit Komiser Mustafa Düzgün Ortaokulu Müdürü Erol Gökçe, söz konusu projelerle asker ve çocuklar arasındaki bağın daha güçlendiğini söyledi.
CHP'de istifa depremi! Tüm yönetim bıraktı
Doktora gitti, evine döndüğünde hayatının şokunu yaşadı
Ölü bedenleri çöpten topladılar! Iğdır'da korkunç manzara
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum