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En uzun gece ne zamandır?

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 10.09.2018 14:40 | Son Güncelleme

Hadi Bilgi Yarışması’nda bu hafta 'En uzun gece ne zamandır?' sorusu soruldu. Peki siz genel kültürünüze ve bilginize güveniyor musunuz?

İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...

Genel kültürüne güvenenlerin cevaplayabildiği sorular

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En uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir?

En uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir?
21 Aralık’ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik olarak gelir. Böylece yılın en kısa günü, kış gün dönümü olarak 21 Aralık’tır. Kuzey Yarım Küre Güneş’e doğru döndüğünde ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkelerde yaz mevsimi, ekvatorun güneyinde bulunan ülkelerde de kış mevsimi yaşanır.
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Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz?

Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz?
Cevap - Kanto
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FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?

FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir?
İngiltere Brezilya Çin
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Çin
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Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?

Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır?
Bill Gates Steve Jobs Elon Musk
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Elon Musk
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Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?

Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir?
Ayın biri gibi Ayın beşi gibi Ayın ondördü gibi
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Ayın ondördü gibi
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NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?

NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir?
Kerim Abdül Cabbar Michael Jordan Wilt Chamberlain
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Kerim Abdül Cabbar
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Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?

Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir?
50 60 70
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50
13 / 48

Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir?

Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir?
Turizm Sinema Emlâk
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Emlâk
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"Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur?

"Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur?
İsveç İngiltere Rusya
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İngiltere
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Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?

Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir?
Tarık Akan Halit Akçatepe Kemal Sunal
18 / 48

Tarık Akan
19 / 48

George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?

George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir?
Winston Smith Raistlin Majere Holden Caufield
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Winston Smith
21 / 48

Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?

Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır?
200 250 300
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300
23 / 48

2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?

2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir?
Kevin Costner Brad Pitt Nicolas Cage
24 / 48

Nicolas Cage
25 / 48

Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?

Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir?
Süpernova Nötron yıldızı Kuasar
26 / 48

Kuasar
27 / 48

Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?

Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir?
Kuru fasulye ve pilav Makarna ve dolma Patates ve köfte
28 / 48

Kuru fasulye ve pilav
29 / 48

"Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?

"Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur?
Kuş dili Plaza dili İşaret dili
30 / 48

Kuş dili
31 / 48

Bir zarın kaç köşesi vardır?

Bir zarın kaç köşesi vardır?
4 6 8
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8
33 / 48

Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?

Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder?
Madalyaları Spor dallarını Kıtaları
34 / 48

Kıtaları
35 / 48

Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?

Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir?
Kemal Sunal Şener Şen Halit Akçatepe
36 / 48

Şener Şen
37 / 48

Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?

Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir?
Horatio Yorick Ophelia
38 / 48

Yorick
39 / 48

Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?

Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz?
Un Süt Şeker
40 / 48

Şeker
41 / 48

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?

Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir?
Sarı Ay Mavi Ay Kızıl Ay
42 / 48

Mavi Ay
43 / 48

Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir?

Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir?
Hidrojen Oksijen Nitrojen
44 / 48

Nitrojen

Nitrojen
45 / 48

Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?

Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir?
Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman II. Mahmud
46 / 48

Yavuz Sultan Selim
47 / 48

Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?

Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir?
Tim Burton Christopher Nolan Tom Hooper
48 / 48

Tom Hooper
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