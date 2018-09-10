En uzun gece ne zamandır?

İşte Turkcell'in yayınladığı yarışmada çıkan sorularda bazıları...

Genel kültürüne güvenenlerin cevaplayabildiği sorular

1 / 48 En uzun gecenin yaşandığı tarih hangisidir? 21 Aralık’ta Güneş ışınları Oğlak dönencesine dik olarak gelir. Böylece yılın en kısa günü, kış gün dönümü olarak 21 Aralık’tır. Kuzey Yarım Küre Güneş’e doğru döndüğünde ekvatorun kuzeyinde bulunan ülkelerde yaz mevsimi, ekvatorun güneyinde bulunan ülkelerde de kış mevsimi yaşanır.

2 / 48 Nurhan Damcıoğlu ve Huysuz Virjin'in öncüsü olduğu dans türünün ismini biliyor musunuz? Cevap - Kanto

3 / 48 FIFA’ya göre futbolun doğduğu ülke hangisidir? İngiltere Brezilya Çin

4 / 48 Çin

5 / 48 Demir Adam filminin yapımcısına göre, Demir Adam karakterinin yaratılması için kimden ilham alınmıştır? Bill Gates Steve Jobs Elon Musk

6 / 48 Elon Musk

7 / 48 Yüzü çok güzel olan kadınlar için yapılan benzetme hangisidir? Ayın biri gibi Ayın beşi gibi Ayın ondördü gibi

8 / 48 Ayın ondördü gibi

9 / 48 NBA tarihinin en skorer oyuncusu kimdir? Kerim Abdül Cabbar Michael Jordan Wilt Chamberlain

10 / 48 Kerim Abdül Cabbar

11 / 48 Yerleşim yerleri içinde otomobiller için hız limiti saatte kaç kilometredir? 50 60 70

12 / 48 50

13 / 48 Hollywood tabelası 1923 yılında hangi sektörün tanıtımı için dikilmiştir? Turizm Sinema Emlâk

14 / 48 Emlâk

15 / 48 "Yalnızlık Bakanlığı" geçtiğimizde günlerde hangi ülkede kurulmuştur? İsveç İngiltere Rusya

16 / 48 İngiltere

17 / 48 Hababam Sınıfı film serisinde sadece iki filmle diğerlerinden daha az filmde oynayan oyuncu hangisidir? Tarık Akan Halit Akçatepe Kemal Sunal

18 / 48 Tarık Akan

19 / 48 George Orwell'in "Bin Dokuz Yüz Seksen Dört" romanındaki baş kararakter hangisidir? Winston Smith Raistlin Majere Holden Caufield

20 / 48 Winston Smith

21 / 48 Bovling oyununda bir oyuncunun alabileceği en yüksek puan kaçtır? 200 250 300

22 / 48 300

23 / 48 2005 yılında doğan oğluna Süpermen'in gerçek ismi olan Kal-el ismini veren ünlü oyuncu hangisidir? Kevin Costner Brad Pitt Nicolas Cage

24 / 48 Nicolas Cage

25 / 48 Evrende görebildiğimiz en uzak gök cisimleri hangileridir? Süpernova Nötron yıldızı Kuasar

26 / 48 Kuasar

27 / 48 Atatürk'ün okulda alıştığını söylediği ve çok sevdiği yemek hangisidir? Kuru fasulye ve pilav Makarna ve dolma Patates ve köfte

28 / 48 Kuru fasulye ve pilav

29 / 48 "Seni seviyorum" anlamında "segenigi segevigiyogorugum" diyen biri hangi dili kullanıyordur? Kuş dili Plaza dili İşaret dili

30 / 48 Kuş dili

31 / 48 Bir zarın kaç köşesi vardır? 4 6 8

32 / 48 8

33 / 48 Olimpiyat bayrağı üzerinde bulunan iç içe geçmiş 5 renkli halka hangilerini temsil eder? Madalyaları Spor dallarını Kıtaları

34 / 48 Kıtaları

35 / 48 Süt Kardeşler filminde "Seni hiç sevmedim süt oğlan, babanı da sevmezdim" repliğini söyleyen oyuncu kimdir? Kemal Sunal Şener Şen Halit Akçatepe

36 / 48 Şener Şen

37 / 48 Hamlet oyununda, Hamlet'in elinde tutarak "Olmak ya da olmamak" repliğini söylediği kafatası oyundaki hangi karaktere aittir? Horatio Yorick Ophelia

38 / 48 Yorick

39 / 48 Beşamel sos yapımında hangisi kullanılmaz? Un Süt Şeker

40 / 48 Şeker

41 / 48 Bir ay içerisinde meydana gelen ikinci dolunaya ne ad verilir? Sarı Ay Mavi Ay Kızıl Ay

42 / 48 Mavi Ay

43 / 48 Otomobillerde hava yastıklarının şişmesi için kullanılan gaz hangisidir? Hidrojen Oksijen Nitrojen

44 / 48 Nitrojen

45 / 48 Mesir macunuyla iyileştiği söylenen Ayşe Hafsa Sultan hangi padişahın eşidir? Yavuz Sultan Selim Kanuni Sultan Süleyman II. Mahmud

46 / 48 Yavuz Sultan Selim

47 / 48 Zoraki Kral, Sefiller ve Lanet Takım filmlerinin Oscar ödüllü yönetmeni kimdir? Tim Burton Christopher Nolan Tom Hooper