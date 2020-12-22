HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

En uzun gecede de gözlerini kırpmadan görevlerinin başındalar

22.12.2020 03:17 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kırıkkale’de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor.Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta da görev yaparak halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor.

Kırıkkale’de, yılın 365 günü 7 gün 24 saat görevinin başında olan güvenlik güçleri, yaptıkları çalışmalarla huzur ve güven verirken, en uzun gecede de görevlerini gözünü kırpmadan sürdürüyor.
Türkiye genelinde olduğu gibi Kırıkkale’de de sahada çalışmalarını aktif bir şekilde sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, kentin dört bir yanında yılın en uzun gecesi olan 21 Aralık’ta da görev yaparak halkın sağlığını, huzurunu ve güvenliğini sağlamaya devam ediyor. Ekipler, kent merkezinde bulunan sabit noktalarda tuttukları nöbetin yanı sıra pandemi sürecinde de devriye gezerek asayişi sağlıyor. Bekçiler ise cadde ve sokaklarda devriye gezerek şüpheli gördükleri kişilerin GBT’sini sorguluyor. Kentin giriş ve çıkışlarında oluşturulan kontrol noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişilerin de kontrolleri yapılıyor.
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasındaki kilit kavşakta da korona virüs denetimlerini yapan ekipler, sürücü ve yolcuların seyahat izin belgelerini kontrol edip, Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulamasını yapıyor. Virüsün yayılımını önlemek içinde HES kodu kontrollerini gerçekleştiriyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Bakın listede Türkiye'den kimler var
Leyla Güven HDP milletvekili Güzel'in evinde gözaltına alındıLeyla Güven HDP milletvekili Güzel'in evinde gözaltına alındı
19 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!19 Aralık İSKİ su kesintisi: İşte kesinti yaşanacak bölgeler!
1/

En Çok Okunan Haberler

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Duru Önver'in 'İki kişiyle seks yaptım' diyen takipçisine yanıtı olay oldu

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklama

DSÖ'den mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili önemli açıklama

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Fatih Terim'e tarihi ceza yolda!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

Şiddet mağduru: Korktuğum için evden çıkamıyorum

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Pendik Belediyesi ile İBB arasında gerginlik!

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Tıp merkezinde 'sahte aşılama' krizi

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Öcalan için 'sayın' deyince ortalık karıştı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den kar yağışı uyarısı

Diğer Haberler

Eski milletvekili Leyla Güven, HDP milletvekili Semra Güzel'in evinde gözaltına alındı

Leyla Güven HDP milletvekili Güzel'in evinde gözaltına alındı

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan’dan mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Mutasyona uğrayan koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklama

Bakan Koca düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Düşüş yaşanan illeri tek tek sıraladı

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Bakan Soylu paylaştı: Yunanistan'dan insanlık dışı muamele

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Konya'da otomobilde çocuk çantasına gizlenmiş 12 bin 350 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

İstanbul'un yanı başındaki Kartepe’ye mevsimin ilk karı yağdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.