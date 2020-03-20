En uzun ömürlü insanlarının yaşadığı ilçe 'koronavirüsten' böyle korunuyor

'Yaşlanma Atlası'nda, 82 yaş ortalaması ile Türkiye’de en uzun ömürlü insanlarının yaşadığı yer olarak gösterilen Ordu'nun Gölköy ilçesinde halk koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamın sırrını üretip tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.

Akdeniz Üniversitesi Gerontoloji Bölümü'nce çıkarılan 'Türkiye'nin Yaşlanma Atlası'nda, Ordu'nun Gölköy ilçesi, ülkedeki en uzun ömürlü ve sağlıklı insanların yaşadığı 10 yer arasında gösterildi. İlçede ortalama yaşam süresi 82 yıl olarak belirlenirken, birçok üniversiteden akademisyen de ilçede araştırmalar yaptı. İlçede 70-80 yaşındaki kişilerin çoğu halen bağ bahçe işlerinde çalışırken, tükettikleri organik yiyecekleri de kendileri yetiştiriyor. Süt, yoğurt, bal, yumurta, turşu, fındık, ceviz, kabak, fasulye ve kara lahana gibi organik ürünlerle beslenen Gölköylüler, bol oksijenli yayla havasından ve suyundan istifade ediyor.

ORGANİK YİYECEKLERİ TÜKETİYORLAR

İlçe sakinleri koronavirüse karşı evlerinden çıkmayıp, bağışıklık sistemini güçlendiren organik yiyecekler tüketmeyi tercih ediyor. Özellikle yaşlılar organik yoğurt, bal, fındık, ceviz, kuşburnu ile kara lahana tüketiyor. Turşuya da rağbet gösteren vatandaşlar, tarlada 30 santim karın altında kalan kara lahanayı çıkarıp, pişirip yiyor. Gölköylüler, koronavirüs ve diğer hastalıklara karşı sağlıklı yaşamlarının sırrını üretip, tükettikleri organik ürünlere borçlu olduklarını söylüyor.