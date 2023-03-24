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En uzun oruç bu şehirde! Diğer tüm illerden daha uzun oruç tutuyorlar

24.03.2023 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En uzun oruç, Türkiye'nin en kuzeyinde bulunması dolayısıyla güneşin doğuşu ve batışının diğer bölgelere göre biraz daha geç olduğu Sinop’ta. Sinop'ta yaşayanlar, diğer tüm illerden daha uzun oruç tutuyor. Vatandaşlar parklarda vakit geçirerek iftar saatini bekliyor.

En uzun oruç bu şehirde! Diğer tüm illerden daha uzun oruç tutuyorlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından yapılan kameri ay hesaplamalarına göre Ramazan ayında ilk iftarına 13 saat 56 dakika oruç süresi ile başlayan Sinop, diğer illere göre en uzun oruç tutan şehir oluyor. Ramazan’ın son gününde ise bu süre 15 saat 23 dakikaya uzuyor. Sahil kenarında ve parklarda iftar saatini bekleyen vatandaşlar, bu yıl Ramazan ayının yaz sıcaklarına denk gelmemesiyle daha rahat geçeceğini düşünüyor.

"ÇAY AKLIMA GELİYOR"

Çay içememenin kendisini zorladığını söyleyen esnaf Nurhan Kiraz, “Ramazan gayet güzel geçiyor benim için, açlık aklıma gelmiyor, sadece susuzluk aklıma geliyor. Sıcak olmamasına rağmen susuzluk oluyor, bir de çay aklıma geliyor. Sigara zaten kullanmıyorum, sadece çay alışkanlığım var” diye konuştu.

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Havanın serin olduğunu söyleyen Erdoğan Doğan, insanların çok fazla zorlanmayacağını düşündüğünü belirtti.

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Parkta vakit geçirerek iftarı bekleyen Hasan Çolak ise Ramazan ayını sevdiğini belirterek kendisi için çok güzel geçtiğini söyledi. (İHA)

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Sinop Ramazan

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