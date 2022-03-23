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En uzun oruç nerede tutulacak 2022? En kısa oruç nerede tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?

23.03.2022 17:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan-ı Şerif heyecanı tüm İslam alemini sardı. 2022 yılının ilk iftarı 2 Nisan Cumartesi yapılacak. 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Rahmet ve mağfiret ayı olan Ramazan ayında ilk iftar ve sahur saatleri merak ediliyor. Aynı zamanda en uzun ve en kısa oruç tutulan yerler de araştırılıyor. Türkiye'nin her ili aynı saatte oruçlarını açmayacak. İşte en uzun oruç tutacak il ile en kısa oruç tutacak il hakkında merak edilenler!

En uzun oruç nerede tutulacak 2022? En kısa oruç nerede tutulacak? 2022 kaç saat oruç tutulacak?

Ramazan ayının yaklaşması ile birlikte ilk iftar saatleri araştırılmaya başlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından iftar ve sahur vakitlerinin yer aldığı 2022 Ramazan imsakiyesini yayınladı. 2022 yılında Ramazan'ın kaç saat tutulacağı, en kısa ve en uzun oruç süreleri hangi illerde şeklinde sorular sorulmaya başlandı. İşte en uzun orucun tutulacağı yer ile en kısa orucun tutulacağı yer hakkında detaylı bilgiler...

EN KISA ORUÇ NEREDE TUTULACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı iftar saatlerini yayınladı. Diyanetten alınan bilgiye göre, ramazan ayının ilk günü olan 2 Nisan'da en erken imsak saat 04.14'te Iğdır'da, son imsak ise 05.25'te İzmir'de gerçekleşecek. Yine ilk gün ilk iftar saat 18.35'te Iğdır ve Hakkari'de, son iftar ise saat 19.46'da Çanakkale ve Edirne'de yapılacak.

Ayrıca Kırklareli ve Sinop'ta yaşayanlar, 14 saat 27 dakika oruçlu kalacak. İki ilde de en uzun oruç tutulacak. Hatay'da yaşayanlar ise 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu tutacak. Ramazan ayının son günü 1 Mayıs olacak. 1 Mayıs'ta ise en erken imsak saat 03.21'de yine Iğdır'da, son imsak da 04.35'te İzmir ve Muğla'da gerçekleşecek. Son gün ilk iftar 19.01'de Hakkari'de, son iftar 20.18'de Edirne'de yapılacak. Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalarak Ramazan ayının son gününde Sinop'ta yaşayanlar 15 saat 56 dakika oruçlu kalacak. Böylelikle Sinop'ta yaşayanlar en uzun orucu tutacak.

Hatay'da yaşayanlar ise 15 saat 22 dakika ile en kısa orucu tutacaklar.

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Anahtar Kelimeler:
Oruç Ramazan iftar
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