En uzun oruç tutacak il hangisi? En kısa oruç hangi ilde tutulacak? Diyanet 2023 ramazan imsakiyesi!

İslam alemi için büyük önemi olan ramazan ayı 23 Mart Perşembe günü itibarıyla başlıyor. Bu sene ramazan ayı 29 gün olacak."En uzun oruç hangi ilde tutulacak?" sorusu Diyanet işleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilerle birlikte belli oldu. İlk iftar saat 18.25'te Iğdır'da açılacak. En uzun oruç tutacak il ise Sinop olacak. Sinop'ta yaşayan vatandaşlar 13 saat 56 dakika oruç tutacak. İşte ramazan ayında en kısa oruç tutacak il...

EN UZUN ORUÇ TUTACAK İL HANGİSİ?

En uzun oruç tutacak il Sinop olarak açıklandı. 23 Mart 2023 Perşembe günü Sinop'ta imsak vakti saat 05:05 olarak duyurulurken akşam ezanının 19:01'de okunacağı aktarıldı.

EN KISA ORUÇ TUTULACAK İL HANGİSİ?

Adana, Hatay, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa ise ramazan ayında 13 saat 47 dakikayla en kısa süreyle oruç tutulacak iller.

2023 RAMAZAN İMSAKİYESİ

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