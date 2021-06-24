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  4. En uzun süre koronavirüs taşıyan kişi konuştu: Beş kez cenaze töreni organize edildi

En uzun süre koronavirüs taşıyan kişi konuştu: Beş kez cenaze töreni organize edildi

24.06.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'nin Bristol şehrinde yaşayan 72 yaşındaki Dave Smith'in 42 kez pozitif PCR testi kaydetti, yedi kez de hastanede yattı. 10 ay boyunca koronavirüsle enfekte kalan Dave, eşinin 5 kez cenaze töreni organizasyonu yaptığını söyledi.

En uzun süre koronavirüs taşıyan kişi konuştu: Beş kez cenaze töreni organize edildi

Binlerce insan gibi Dave Smith de 2020'de İngiltere'de ilk dalganın başlangıcında koronavirüse yakalandı. Ancak “uzun Covid”den muzdarip olanlar da dahil olmak üzere çoğu insan virüsü birkaç hafta içinde vücutlarından atarken, Smith çok farklı bir uzun vadeli sorun yaşadı: Neredeyse 10 ay süren kalıcı bir enfeksiyon. Bu, bugüne kadar kaydedilen en uzun aktif Covid-19 enfeksiyonu oldu.

''EŞİM BEŞ KEZ CENAZE TÖRENİ ORGANİZE ETTİ''

Bu süre zarfında, Bristol'de yaşayan 72 yaşındaki Smith, 42 pozitif PCR testi kaydetti ve yedi kez hastaneye kaldırıldı. Ve yaşadığı durumu şöyle anlattı: Ne zaman fenalaşsam gerçekten ölüm kapıyı çalmış kadar kötü oldum. Eşim beş kere cenazemi organize etmeye başladı.

ANTİKOR KOKTEYLİ İLE İYİLEŞTİ

Emekli bir sürücülük öğretmeni olan Smith, 10 ay süren pozitif Koronavirüs döneminin sonunda eski ABD Başkanı Donald Trump'a uygulanan antikor kokteyliyle iyileşti. Şu anda Britanya'da kullanım onayı olmayan bu ilaç Smith için özel olarak sağlandı.

Uzmanlar, Smith gibi hastaların uzun süre Covid-19 olarak kalmasının nedeni virüsü nötralize eden antikorlarının düşük olmasıyla bağlantılı olduğunu söyledi. Smith, Koronavirüs'e yakalanmadan önce 2019'da lösemiye yakalanmış ancak iyileşmişti.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) İngiltere
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